Bruce Willis kimdir? Bruce Willis'in hastalığı ne? Afazi nedir?

Başarılı Amerikan aktör Bruce Willis afazi hastalığı nedeniyle aktörlük kariyerini bitirmek zorunda kaldı. Başarılı kariyere sahip Willis 67 yaşında kariyerini bırakmasının sebebi olan afazi hastalığı nedir? belirtileri nelerdir? Bruce Willis kimdir? Bruce Willis'in hastalığı nedir? tehlikeli bir hastalık mıdır? Detaylar haberimizde....

BRUCE WİLLİS KİMDİR

Bruce Willis 19 Mart 1955 yılında Almanya'nın Idar-Oberstein kentinde doğmuştur. Babası Amerikan, Annesi Almandır. Willis'in 3 kardeşi daha vardır. Kardeşleri, David Willis, Florence Willis, Robert Willis dir. Çocukluk yıllarını New Jersey'de geçiren Willis, daha sonrasında New York'a yerleşmiştir. Çocukluğundan beri aktörlüğe ilgi duyan başarılı oyuncu, Montclair State University'de oyunculuk eğitimi almıştır. Ünlü oyuncuların genellikle gitmeyi tercih ettiği New York'ta bulunanCafe Central'da yarım zamanlı olarak çalışmaya başladı. Orada nüfus edinen Bruce Willis, Broadway yapımı Heaven and Earth'de rol aldı. Ünlü olduğu TV dizisi Moonlighting dizisinde üne kavuşmuştur. 1985-1989 arasında yayınlanan dizide David Addison isimli rolü onun dönüm noktası olmuştur. Bu rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Golden Globes (Altın Küre) ve Emmy Ödülleri kazandı. 2000 yılında bir tren kazasından tek sağ kurtulan insan olan David Dunne karakteriyle, The Sixth Sense'i de yöneten M. Night Shyamalan filmi Unbreakable'da (Ölümsüz) Samuel L. Jackson'la birlikte rol alan Bruce Willis, ayrıca Hostage, Sin City, Die Hard 4.0 ve 16 Blocks gibi başarılı filmlerle izleyici karşısına çıktı. Matthew Perry ile girdiği bir bahsi kaybetmesi üzerine Friends adlı unutulmaz TV dizisinin bir bölümüne konuk olan Bruce Willis, gösterdiği performansla 2000 yılında en iyi konuk oyuncu dalında Emmy Ödülü kazandı. Özel Hayatı

Demi Moore ile 21 Kasım 1987 tarihinden boşandıkları 18 Ekim 2000 tarihine kadar süren evliliği boyunca, sürekli gündemde kalan Bruce Willis'in, bu evliliğinden Rumer Glenn (1988 doğumlu), Scout LaRue (1991 doğumlu) ve Tallulah Belle (1994 doğumlu) isminde üç kızı var. Demi Moore şuan Bruce Willis'in yakın arkadaşı, genç oyuncu Ashton Kutcher ile evli ve Willis, çiftin nikahındaki davetlilerden biriydi. Bruce Willis model sevgilisi Maria Bravo ile birlikte genellikle Los Angeles'taki evinde ya da New York City'deki apartman dairesinde (Thump Tower'da) yaşıyor.

Filmografi

1980 The First Deadly Sin Lokantaya giren adam

1980 A Guru Comes Extra

1982 The Verdict

1987 The Return of Bruno Bruno Radolini

1987 Blind Date Walter Davis

1988 Sunset Tom Mix

1988 Die Hard John McClane

1989 In Country Emmett Smith

1989 Look Who's Talking Mikey (seslendirme)

1989 That's Adequate Himself

1990 Die Hard 2 John McClane

1990 Look Who's Talking Too Mikey (seslendirme)

1990 The Bonfire of the Vanities Peter Fallow

1991 Mortal Thoughts James Urbanski

1991 Hudson Hawk Eddie 'Hudson Hawk' Hawkins

Tv dizileri

1984 Miami Vice Tony Amato Bölüm "No Exit"

1985 The Twilight Zone Peter Jay Novins Bölüm "Shatterday"

1985-1989 Mavi Ay David Addison Jr. 67 bölüm

1996-1997 Bruno the Kid Bruno the Kid seslendirme

1997 Mad About You Amnesia patient Bölüm "The Birth Part 2"

1999 Ally McBeal Dr. Nickle Bölüm "Love Unlimited"

2000 Friends Paul Stevens üç bölüm

2002 True West Lee Televizyon filmi

2005 That '70s Show Vic Bölüm "Misfire"

Yapımcı

Yıl Film Diğer notlar

1988 Sunset yardımcı yapımcı

2002 The Crocodile Hunter: Collision Course Yapımcı

2007 The Hip Hop Project yardımcı yapımcı

BRUCE WİLLİS'İN HASTALIĞI NE

Bruce Willis'in maalesef yaşadığı hastalık ağır beyin travmasıyla oluşan bir hastalık türüdür. Bu hastalığa afazi denir. Bu hastalığı geçirenler, dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri belirtileriyle hastalığa yakalanırlar.

AFAZİ NEDİR ?

Afazi beyinde yaşanan travmadan dolayı okuma, yazma, konuşma, dil bozukluğu ifade etme gibi sorunların yaşanmasıyla kendini belli eder. Bu hastalık kısmen yada tamamen kayıp yaratabilir. Beyin tümörleri, beyin kanamaları ve kafa travmaları vesilesiyle bu hastalık yaşanabilir.

AFAZİ ÇEŞİTLERİ

Akıcı Afazi: Akıcı afazi yaşayan kişiler okuma da yada işitme de sorun yaşamazlar. Akıcı afazi yaşan insanlarda anlama güçlüğü yaşanır. Kelimeleri sadece gerçek anlamlarıyla algılarlar.

Tutuk Afazi: Tutuk afazi, akıcı afaziye paralel olarak anlama güçlüğü yaşanmaz. Ne demek istediğini bilir ama diyeceği şeyleri unuturlar. Genellikle 'dilimin ucunda ama söylemiyorum' gibi kelimeler kurarlar.

Progresif Afazi: Progresif afazi, afazi hastalığı türlerinden en nadir, en az görünen çeşididir. Progresif kişiler okuma, anlama, yazma ve konuşma gibi eylem becerilerini kaybetme yönünde ilerlerler. Progresif kişiler, iletişimini mimik ve el hareketleriyle kurmaya çalışırlar.

Anomik Afazi: Anomik afaziye yakalanan hastalar akıcı ve güçlü bir iletişim kurarlar ama adlandırmada güçlük çekebilirler. Adlandırmak istediği nesnelerin adlarını sürekli unuturlar.

Global Afazi: Afazi hastalığının en tehlikeli boyutu olabilir. Hasta felç geçirdikten sonra görülür. hastalar konuşma ve anlama becerilerini yitirip bunun yanında okuma ve yazma becerilerini de kaybederler

AFAZİ BELİRTİLERİ

Konuşmada garip ve uygun olmayan kelimeler kullanma

Adlandırmada güçlük

Anlamada güçlük

Okuma-yazmada güçlük

Konuşmada güçlük. gibi sıralanabilir

