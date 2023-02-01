BRSAN halka arz sonuçları ne zaman? BRSAN halka arz sonuçları açıklandı mı?

Halka arz takip eden vatandaşlar BRSAN halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, BRSAN halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise BRSAN hangi bankalarda var? BRSAN halka arz sonuçları açıklandı mı? BRSAN halka arz ne zaman? BRSAN kaç lot veriyor? sorularına yanıt aradı. İşte tüm merak edilenler...

BRSAN halka arz sonuçları açıklandı mı? sorusu gündemde yer alıyor. BRSAN halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, 15 Aralık 2022 tarihli bülteninde onaylandı. Alfa solar halka arzından sonra gündeme BRSAN halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar BRSAN hangi bankalarda var? BRSAN halka arz sonuçları açıklandı mı? BRSAN halka arz ne zaman? BRSAN kaç lot veriyor? sorularını merak ediyor. İşte BRSAN alabileceğiniz bankalar!

BRSAN HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN?

BRSAN halka arz sonuçlarının talep toplamanın ardından 1 veya 2 Şubat tarihlerinde açıklanacağı düşünülüyor. Henüz konuya ilişkin olarak bir duyuru gerçekleştirilmedi. Buna göre BRSAN halka arz sonuçları henüz açıklanmadı fakat ilerleyen saatlerde konuya ilişkin olarak açıklama getirilecektir.