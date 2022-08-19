David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham, paylaşımlarıyla dikkat çekerken Brooklyn Beckham eşi kim? Brooklyn Beckham dövmeleri neler? soruları merak edildi. İşte detaylar…

David Beckham ile Victoria Beckham'ın en büyük oğulları Brooklyn Beckham, ilişkisiyle sık sık magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Brooklyn Beckham son paylaşımıyla dikkatleri üstüne çekerken Brooklyn Beckham eşi kim? Brooklyn Beckham dövmeleri neler? soruları merak konusu oldu. Detaylar haberimizde…

BROOKLYN BECKHAM EŞİ KİM?

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham, bir süredir aşk yaşadığı Nicola Anne Peltz geçtiğimiz nisan ayında evlendi. Nicola Anne Peltz, 9 Ocak 1995 tarihinde Westchester County, New York'ta dünyaya geldi. 27 yaşındaki Amerikalı aktrist çeşitli film ve tv şovlarında yer almıştır.

Beckham'ın evlendikten sonra eşinin Peltz'in soyadını alması düğünle ilgili en çok konuşulan konu olmuştu. Brooklyn Beckham, bu kararının ardından Brooklyn Joseph Peltz Beckham olarak anılmaya başlansa da düğünle ilgili paylaşım yapan Victoria Beckham, oğlunu sadece Beckham soyadıyla andı. Victoria'nın hamlesi sonrasında oğlunun soyadı kararını desteklemediği iddiası gündeme gelmişti.

BROOKLYN BECKHAM DÖVMELERİ NELER?

Peltz- Beckham'ın sosyal medyada gündem olan dövmeleri arasında eşi Nicola'nın gözleri, eşinin ismi, eşinin ikinci ismi,eşinin baş harfi olan "N" harfi, eşine verdiği sözler,"Sevgili" kelimesi, "Evli" kelimesi yer alıyor.

Vücudundaki 100 dövmenin 70'ini eşi için yaptırdığını söyleyen Peltz Beckham, "Her dövme yaptırdığımda mutluluktan ağlıyor. Onu şaşırtmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.