BRKVY ne zaman borsada işlem görecek? Birikim Varlık ne zaman borsada işlem görecek? Birikim Varlık halka arz sonuçları açıklandı mı?

Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Birikim Varlık halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Birikim Varlık halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise BRKVY ne zaman borsada işlem görecek? Birikim Varlık ne zaman işlem görecek? Birikim Varlık halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...