Birikim Varlık ne zaman halka arz olacağını merak edemler, BRKVY Halka Arz ne zaman? BRKVY ne zaman halka arz edilecek? Sorularını arama motorları üzerinde araştırıyor. Peki, birçok kişi tarafından heyecanla beklenen ve merak edilen BRKVY Halka Arz ne zaman? BRKVY ne zaman halka arz edilecek?

BRKVY Halka Arz ne zaman? Ne zaman sorusu, gün içerisinde arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Konuya ilişkin araştırılan bir diğer soru ise BRKVY ne zaman halka arz edilecek? Sorusu oluyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlarımız için BRKVY Halka Arz ne zaman? Sorusunu yanıtladık. Peki, BRKVY Halka Arz ne zaman? BRKVY ne zaman halka arz edilecek?

BRKVY HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halk Yatırım Menkul Değerler liderliğinde payları satışa sunulacak olan Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin 12 milyon payını eşit dağıtım yöntemiyle 8-9 Aralık'ta halka arz ediyor. Birikim Varlık'e ait 12.000.000 adet pay satışa sunulacak. Payların tamamının satışı gerçekleşmesi halinde, halka arz büyüklüğü 170.400.000 TL'ye ulaşacak.