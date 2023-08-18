Pop yıldızı Britney Spears ve aktör Sam Asghari boşanıyor mu soruları gündeme geliyor. Britney Spears ile Sam Asghari neden boşanıyor merak ediliyor. Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Britney Spears, aktör eşi Sam Asghari ile boşanıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Britney Spears boşanıyor mu? Britney Spears ile Sam Asghari neden boşanıyor?

Britney Spears boşanıyor mu ve Britney Spears ile Sam Asghari neden boşanıyor soruları gündemden düşmüyor. Yaklaşık bir yıl önce evlenen pop yıldızı Britney Spears ve aktör Sam Asghari neden boşanıyor merak ediliyor. Britney Spears boşanıyor mu? Britney Spears ile Sam Asghari neden boşanıyor? Detaylar haberimizdedir…

BRITNEY SPEARS BOŞANIYOR MU?

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Britney Spears, aktör eşi Sam Asghari ile boşanma kararı aldı. Ayrılık kararının ortaya çıkmasıyla Asghari'nin ihanet uğradığı ve şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvurduğu ileri sürüldü. Boşanma kararıyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Asghari, söz konusu iddialara değinmeden evliliklerini ortak bir kararla bitirdikleri ve birbirlerine olan saygıyı koruyacaklarını söyledi.

BRITNEY SPEARS İLE SAM ASGHARI NEDEN BOŞANIYOR?

Sam Asghari, çevresine boşanma davası açtığı eşi Britney Spear's kendisini evde bulunan bir çalışanı ile aldattığını, diğer çalışanlara uygunsuz fotoğraflarını çektirdiğini ve uyurken kendisini defalarca dövdüğünü söyledi. Çifte yakın kaynaklarda alınan duyumlara göre Sam, Britney'nin bir çalışana çıplak video çekmesini istediğini iddia etti. Ayrıca Britney evinde çalışan bir erkek personelle ilişkiye girdiğine de iddiaların arasında yer aldı.Kaynaklar, Britney kırılgan ve aşırı cinselleştirilmiş bir durumda olduğunu bu durum Sam için tehlike arz ettiği için boşanmak istedi.

Sam'in uzun süre boyunca Britney'e destek olmak istedi, ancak son zamanlardaki davranışlarının Sam'ı aşırı derecede rahatsız ettiği de konuşulanlar arasında.

"EVLİLİĞİMİZİ BİTİRİYORUZ, SAYGIMIZI KORUYACAĞIZ"

Hakkındaki iddiaların ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Sam Asghari, "6 yıllık sevgi ve birbirimize olan bağlılığımızın ardından eşim ve ben birlikte olan yolculuğumuzu sonlandırmaya karar verdik. Birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygıyı koruyacağız ve ona her zaman en iyisini diliyorum. Mahremiyet istemek saçma görünüyor, bu yüzden medya da dahil olmak üzere herkesten nazik ve düşünceli olmalarını rica edeceğim" ifadelerini kullandı.