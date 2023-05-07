Brisa ilk çeyrekte büyümeyi sürdürdü

Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation iştiraki Brisa, 1 Ocak-31 Mart 2023 dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı.

2023 yılı birinci çeyreğinde güçlü mali ve operasyonel performans sergileyen şirketin cirosu 4.662 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde şirketin ihracat gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla dolar bazında yüzde 12 artarak, 90 milyon dolara ulaştı. Şirketin net karı ilk üç ayda 537 milyon TL olarak gerçekleşti. Başta 181 milyon TL ek deprem vergisi olmak üzere tek seferlik gelir ve giderler hariç tutulduğunda net kar 793 milyon TL oldu ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış gösterdi.

Brisa'nın güçlü performansında dengeli işletme sermayesi ve finansal risk yönetimi ile başarılı kanal ve ürün portföyü yönetimi etkili oldu. Şirket, 2023 yılı ilk çeyreğinde ilk kez kurumsal bono ihraç ederek piyasa koşullarına göre avantajlı fonlama stratejisini güçlü bir şekilde uygulamaya devam etti. Brisa ayrıca, 2023 Mart ayında 1.192 milyon TL temettü dağıttı. Brisa, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ilk anından itibaren deprem bölgesinde maddi, manevi tüm olanakları ile seferber oldu. Brisa, bölgede yer alan bayilerine özel finansal paketlerini de devreye aldı.

Şirketin 2023 yılı birinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Brisa CEO'su Haluk Kürkçü; "6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından Brisa olarak bölgede yaraların sarılmasına destek çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devreye aldık ve çalışmalarımıza halen devam ediyoruz. Hem şirket kaynaklarımız hem de gönüllü çalışanlarımızla birlikte bölgeye temel ihtiyaç mazlemelerinin ulaştırılması, barınma ihtiyaçları için çadır ve konteyner sevkiyatımız, mobil servis hizmetlerimizle bölgede yol alan ve ihtiyaçları ulaştıran araçlara destek çalışmalarımızla katkı sunduk. Bölgede mağazaları etkilenen bayilerimizin iş ve hizmet sürekliliğini sağlamak adına 20'nin üzerinde konteyner mağaza üretimini ve sevkiyatını başlattık. Bugünleri birlikte aşacağımız inancı ve umuduyla desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu dönemde, stratejik iş hedeflerimize ulaşma yönünde de faaliyetlerimizi güçlü bir şekilde sürdürdük. Brisa, istikrarlı ve dengeli büyüme hikayesine, mobilite çözümleri işini geliştirme ve bu alanda liderlik hedefiyle devam ediyor. Mobilite merkezleri olarak konumlandırdığımız hızlı bakım servis zinciri Otopratik ve Propratik mağazalarımıza yenilerini kattık. Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında önemli bir kriter olan şarj istasyonlarımızın sayısı bugün 36'ya ulaştı. Enliten teknolojisi ile elektrikli araçlar için ürettiğimiz lastiklerimizin satışına başladık. ARGE gücümüz ve teknolojik bilgi birikimimiz ile otomotiv üreticilerinin elektrifikasyonla birlikte gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verebilecek güçteyiz" dedi.

Sürdürülebilirlikte somut hedeflere dayanan aksiyon planlarını hayata geçirmeye devam ettiklerinin altını çizen Haluk Kürkçü; "Uluslararası çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 'İklim Değişikliği' kategorisinde "Global A Listesi'nde yer aldık. Globalde 283 firmanın bulunduğu listeye, Türkiye'den katılma başarısı gösteren üç firmadan biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 'Su Güvenliği' kategorisinde Türkiye'de 4. kez, 'Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi'nde ise Global'de 4. kez liderler arasında yer aldık. Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansımızla Londra Borsası (LSEG) işletmesi Refinitiv tarafından yapılan değerlendirmede, en iyi derece (excellent) kategorisine adımızı yazdırdık. Refinitiv'de Dünya lastik endüstrisi sıralamasında 1., otomotiv endüstrisinde 3. sırada yer alıyoruz. 2030 yılına kadar doğrudan emisyonlarımızı yüzde 56 azaltmayı, 2050 yılında ise net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.