Brisa'dan ilk altı ayda rekor büyüme

Bridgestone ve Lassa ana markalarıyla Türkiye'de hizmet veren Brisa, ilk altı aylık finansal sonuçlarını açıkladı.

2023 yılı ilk yarısında hem Türkiye hem de uluslararası pazarlarda talebin baskılandığı ortamda Brisa, dengeli satış kanalları ve yüksek marka gücü ile güçlü performans göstererek cirosunu yüzde 54 artırdı. Yılın ilk yarısında şirketin toplam cirosu 9,1 milyar milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket, bu dönemde operasyonel karlılığını korudu ve faaliyet karında yüzde 48 artış gösterdi. Brisa'nın 2023 yılı ilk yarı net karı 1 milyar 147 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde özellikle bir kerelik alınan deprem vergisi gibi önemli tek seferlik giderler hariç tutulduğunda Brisa'nın net karı 1 milyar 380 milyon TL oldu ve geçen yıla göre yüzde 48 artış gösterdi. Brisa bu dönemde ilk kurumsal bonusunu ihraç etti, bununla birlikte etkin finansman işlemlerine devam ederek hem yabancı para pozisyonunu güçlü tuttu hem de finansman maliyetlerindeki artışları limitledi.

Brisa, 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş depreminin ilk anından itibaren deprem bölgesinde maddi, manevi tüm olanakları ile seferber oldu ve yılın ilk yarısında, bayilerinin iş sürekliliğine ve bölgedeki iyileşme sürecine olan desteklerini devam ettirdi.

Şirketin 2023 yılı ilk yarı sonuçlarını değerlendiren Brisa CEO'su Haluk Kürkçü: "6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Brisa olarak bölgede yaraları sarmaya devam ediyoruz. Bölgenin çözüm bekleyen en önemli konularının başında eğitim geliyor. Sabancı Vakfı ve şirketimizin ortaklarından Bridgestone'un katkılarıyla Hatay Dörtyol'da Sabancı Lassa Ortaokulu'nu hizmete açtık. Aynı dönemde bayilerimizin iş sürekliliği için, deprem nedeniyle mağazaları hasar görmüş bayilerimize özel, 20'nin üzerinde mobil konteyner mağazanın üretimini ve bölgeye gönderimini gerçekleştirdik.

Bu dönemde, stratejik iş hedeflerimize ulaşma yönündeki faaliyetlerimizi de güçlü bir şekilde sürdürdük. Brisa, dengeli satış kanalları ve marka gücü ile büyüme hikayesine, mobilite çözümleri işini geliştirmeye yeni yatırımlarla devam etti. Mobilite merkezleri olarak konumlandırdığımız hızlı bakım servis zinciri Otopratik ve Propratik mağazalarımıza yenilerini kattık. Şu anda Türkiye'de 96 noktada Otopratik, 21 noktada Propratik mağazamız var. 2023 yılında toplam 150 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Bir yandan da elektrikli araç dönüşümüne güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Otopratik mağazalarımızı elektrikli araç bakımında ilk akla gelen noktalar olmak üzere yeni neslin yetkinlikleri ile donatıyoruz. Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında önemli bir kriter olan şarj istasyonu yatırımlarımızı artırıyoruz ve yıl sonunda istasyon sayımızı neredeyse 2 katına çıkartarak 70 istasyona çıkmayı hedefliyoruz.

Elektrikli araç üretiminin önümüzdeki 5 yılda toplam araç pazarının %50'si olması bekleniyor. Brisa olarak, ARGE ve teknoloji gücümüz ile otomotiv üreticilerinin elektrifikasyonla birlikte gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verebilecek güçteyiz. Bu dönemde elektrikli araçlara yönelik Enliten teknolojisi ile üretiğimiz lastiklerimizi pazara sunduk. Hem Türkiye'de hem de globalde otomotiv üreticilerine ve yenileme kanalında araç sahiplerine elektrikli araçlar için lastik tedarik ediyoruz. Mobilite yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı olan Arvento Mobil Sistemler'i bünyemize katmamızın ardından, özellikle araç verilerine dayalı sistemlerle, sektörde ilk olacak mobilite çözümlerini ve ürünlerini pazara sunmaya hazırlanıyoruz.

Uluslararası pazarlarda büyüme hedefimiz kapsamında, markalaşma yatırımlarımızı güçlendirerek, yılın ilk 6 ayında Lassa markamızla, Avrupa ve Avrupa dışı pazarlarda toplam 18 ülkede pazar payımızı artırdık. Özellikle Avrupa dışındaki pazarlarda, Lassa markamız, pazarın üzerinde bir performans sergiledi.

Brisa, tüm çalışmalarının temelinde olan sürdürülebilirlik konusunda, 2050'de net sıfır emisyon hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Sürdürülebilirliğin her alanında risklerimizi belirliyor, ölçümlüyor ve aksiyonlarımızı planlıyoruz. Sustainalytics ESG Risk Degerlendirmesinde çalışmalarımız Düşük Risk seviyesinde degerlendirildi. Bu dönem, karbonsuzlaşma yol haritamız kapsamında aksiyonlarımızı başarıyla hayata geçirdik. Bu kapsamda hem İzmit hem de Aksaray Fabrikalarımızda ısı pompası kurulumlarımızı başlattık. Sürdürülebilirlik risklerimizin degerlendirmesinde en önemli konu olan Sınırda Karbon Ayarlama Mekanizması'nın sektörümüze ve iş alanımıza etkisiyle ilgili finansal değerlendirmelerimizi yaptık. Diğer yandan, projelerimizin farklı platformlarda da değer görmesi bizleri gururlandırıyor. İzmit Fabrikamızda üretim sahasında her alanda eşit ısı dağılımı sağlayan, IoT tabanlı Akıllı Fabrika Isıtma Kontrol Sitemi projemiz, IDC Awards'ta sürdürülebilirlik kategorisinde yılın projesi seçildi. Bu dönemde, şirketimizin güçlü bir performans sergilemesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.