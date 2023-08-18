Masterchef'te bugün ödül oyununda 11 çeşit ekmek yapılıyor. Yapılan ekmeklerden birisi de Brioche oldu. Bunun ardından izleyiciler Brioche nedir, nasıl bir ekmektir, hangi ülkenin ekmeğidir? merak etti. Peki, Brioche nedir, nasıl bir ekmek? Brioche ekmeği nasıl yapılır? Brioche için gerekli malzemeler neler? Brioche hangi ülkenin ekmeği? İşte detaylar...

Bugün Masterchef'te birbirinden güzel ekmekler yapıldı. Yapılan ekmeklerden birisi de Brioche oldu. Peki, Brioche nedir, nasıl bir ekmek? Brioche ekmeği nasıl yapılır? Brioche için gerekli malzemeler neler? Brioche hangi ülkenin ekmeğidir? Brioche ekmeği Türkiye'de satılıyor mu, kaç TL, ne kadar? İşte ayrıntılar...

BRİOCHE NEDİR, HANGİ ÜLKENİN?

Brioche ekmeği, yumurta ve tereyağı gibi zengin malzemelerle yapılan, yumuşak, hafif tatlı ve kabarık bir Fransız ekmeğidir.

BRİOCHE İÇİN GEREKEN MALZEMELER

500 gram un (yaklaşık 3.5 su bardağı)

7 gram instant maya veya 20 gram taze maya

4 adet büyük boy yumurta (1 yumurta üzeri sürme için ayrılacak)

80 gram toz şeker (yaklaşık 1/3 su bardağı)

1 çay kaşığı tuz

150 gram tereyağı (oda sıcaklığında, kesilmiş)

İsteğe bağlı olarak vanilin veya limon kabuğu rendesi

BRİOCHE EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

Unu geniş bir kaba eleyin. Ortasını açın ve mayayı ekleyin.

Yumurtaları, toz şekeri ve tuzu ekleyip karıştırın. Eğer kullanacaksanız vanilin veya limon kabuğu rendesini de ekleyebilirsiniz.

Karışımı yoğurarak birleştirin. Tereyağını ekleyin ve yoğurmaya devam edin. Hamurun elastik ve pürüzsüz hale gelmesi gerekiyor.

Hamuru kapalı bir kapta oda sıcaklığında yaklaşık 1-2 saat kadar dinlendirin. Hamur iki katına çıkana kadar bekletin.

Hamuru tekrar yoğurun ve ardından şekil vermek için istediğiniz şekli verin. Brioche kalıpları kullanabilirsiniz veya özgür formda da şekil verebilirsiniz.

Şekil verdiğiniz hamuru tepsiye yerleştirin ve üzerini hafifçe örtün. Hamurun yaklaşık 30-45 dakika kadar daha kabarması için bekleyin.

Hamur kabardıktan sonra üzerine ayrılmış yumurta sarısını sürün.

Önceden ısıtılmış 180°C (350°F) fırında, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin. Pişirme süresi yaklaşık 25-30 dakika olabilir, ancak fırından fırına değişebilir. Ekmek kabardığında ve üzeri güzelce kızardığında piştiği anlamına gelir.

Fırından çıkardıktan sonra tel ızgara üzerinde soğumaya bırakın.

Afiyet olsun! Evde brioche ekmeği yaparken hamurun kabarması için yeterince süre ayırın ve pişirme sıcaklığına dikkat edin. Böylece lezzetli, yumuşak ve kabarık bir brioche ekmeği elde edebilirsiniz.