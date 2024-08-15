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Brighton nerenin hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

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Brighton & Hove Albion FC, Doğu Sussex kıyı kenti Brighton ve Hove merkezli profesyonel futbol kulübüdür. Peki, Brighton nerenin hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

1901 yılında kurulan kulüp, 1920 liginde English Football League organizasyonuna seçilene kadar Güney Liginde (Southern League) mücadele etmiştir. 1979-1983 yılları arasında kendi tarihinin en iyi zamanını geçirmiş ve First Division'da (1992'de Premier League kurulana kadar İngiliz Futbol Sisteminin en üst düzey ligi) mücadele etmiştir. Brighton nerenin hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

BRİGHTON NERENİN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Teknik direktö r: Fabian Hürzeler

Temsil ettiği yer : Brighton ve Hove, Birleşik Krallık

Ligler: Premier Lig, FA Cup

Sahip : Tony Bloom

Arena/Stadyum: Falmer Stadium

Kuruluş tarihi: 24 Haziran 1901

Brighton & Hove Albion FC, Doğu Sussex kıyı kenti Brighton ve Hove merkezli profesyonel İngiliz futbol kulübüdür. Premier League'de mücadele etmektedir. Kulüp, tarihi boyunca çoğunlukla mavi-beyaz çubuklu formayı tercih etmiş olsa da 1970'lerde (Freddie Goodwin dönemi) düz beyaz, en başarılı dönemlerini geçirdikleri 1980'lerde ise düz mavi formayla sahaya çıkmışlardır. Crystal Palace kulübü, coğrafi yakınlıkları nedeniyle en önemli rakipleri olmuştur.

Tarihi

1901 yılında kurulan kulüp, 1920 liginde English Football League organizasyonuna seçilene kadar Güney Liginde (Southern League) mücadele etmiştir. 1979-1983 yılları arasında kendi tarihinin en iyi zamanını geçirmiş ve First Division'da (1992'de Premier League kurulana kadar İngiliz Futbol Sisteminin en üst düzey ligi) mücadele etmiştir. Yine 1983 yılında FA Cup'ta finale ulaşmış ve finali Manchester United'a karşı kaybetmiştir. Aynı sezon en üst lige veda ettiler. Bundan sonra süre giden kötü yönetimler sonucunda 1997 ve 1998 yıllarında League Two organizasyonunda düşme hattının hemen üstünde (sondan ikinci) yer almış, zorlukla ligde kalarak Conference National'ın kapısından dönmüştür.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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