Normal şartlar altında 19 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Brighton - Manchester United maçı ertelendi mi? Merak ediliyor. Deprem nedeniyle birçok lig maçının ertelenmesinin ardından Brighton - Manchester United maçı ertelendi mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Brighton - Manchester United maçı ertelendi mi? Brighton - Manchester United maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

Brighton - Manchester United maçı ertelendi mi? Birçok farklı karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle bugün oynanacak olan karşılaşmaların da ertelenip, ertelenmediği internet üzerinde futbolseverler tarafından araştırılmakta. Brighton - Manchester United arasında oynanacak olan karşılaşmanın güncel detayları merak konusu oluyor. Peki, Brighton - Manchester United maçı ertelendi mi? Brighton - Manchester United maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

BRİGHTON - MANCHESTER UNİTED MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normal şartlar altında bugün oynanması beklenen Manchester United'ın Premier Lig'de American Express Community Stadium'da Brighton ile oynanacak olan karşılaşması, takımın bu hafta sonu Fulham'a karşı FA Cup Çeyrek Finallerinde yer alması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

BRİGHTON - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

19 Mart tarihinde oynanması beklenen Brighton - Manchester United karşılaşmasının yeni saati ve tarihi henüz açıklanmadı. FA Cup, Liverpool - Fulham ve Manchester City - West Ham dahil olmak üzere birçok maçın yeniden planlanmasını sebep oldu.