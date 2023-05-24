Brighton Manchester City maç özeti! (VİDEO) Brighton Manchester City maçı özeti izle! Brighton Manchester City maçı kaç kaç bitti?
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Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Brighton Manchester City maçını kaçıran futbolseverler Manchester City maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Brighton Manchester City maç özeti! Brighton Manchester City maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Brighton Manchester City maçı kaç kaç bitti? İşte, Brighton Manchester City maç özeti!
Brighton Manchester City maç özeti! Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Brighton Manchester City maçını kaçıran futbolseverler Manchester City maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Brighton Manchester City maç özeti! Brighton Manchester City maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Brighton Manchester City maçı kaç kaç bitti? İşte, Brighton Manchester City maç özeti haberimizde...
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Brighton - Manchester City maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.
Brighton - Manchester City maçı 1-1'lik Manchester City üstünlüğü ile sona erdi.
Brighton - Manchester City maçı 24 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü oynandı.
Brighton - Manchester City maçı canlı olarak Bein Sport'ta yayınlandı.