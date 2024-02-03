3 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Brighton - Crystal Palace maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Brighton - Crystal Palace CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Brighton - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brighton - Crystal Palace maçı nereden izlenir?

BRİGHTON - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Brighton ile Crystal Palace arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, 03 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de Brighton'da, Amex Stadyumu'nda oynanacak. Bu önemli karşılaşma, beIN Sports Tod TV ve Bein Sports beIN Connect kanalları üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. beIN Sports Tod TV'yi Türksat uydusu ve internet üzerinden, Bein Sports beIN Connect'i ise numaralı kanallar üzerinden izleyebilirsiniz. Maçın keyfini belirtilen kanallar aracılığıyla çıkarabilirsiniz.