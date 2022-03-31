Bridgerton 3. sezon ne zaman? Netflix'te yayınlanan ve ilk 2 sezonda büyük beğeni toplayan Bridgerton dizisinin 3. sezonu çıkacak mı dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bridgerton, Chris Van Dusen tarafından yaratılan ve Shonda Rhimes tarafından prodüksiyonu sağlanan bir dönem draması dizisidir. Peki, Bridgerton 3. sezon olacak mı? Bridgerton 3. sezon ne zaman çıkacak? Bridgerton 3. sezon çıkacak mı? İşte detaylar...

BRİDGERTON 3. SEZON OLACAK MI?

Bridgerton dizisi, Chris Van Dusen tarafından yaratılan ve Shonda Rhimes tarafından prodüksiyonu sağlanan bir dönem draması dizisidir. Dizi Julia Quinn'in romanlarındaki rekabetçi sosyete dünyasına dayanmaktadır. Dizinin prömiyeri 25 Aralık 2020'de Netflix'te yapıldı. Netflix'te yayınlanan ve ilk 2 sezonda büyük beğeni toplayan Bridgerton dizisinin 3. sezonu çıkacak mı merakla beklenmeye başlandı. Edinilen bilgilere göre Bridgerton dizisinin 3. ve 4. sezonu için Bridgerton dizisinin yapımcıları ve Netflix onay verdi. Fakat Bridgerton 3. sezon ne zaman çıkacak sorusuna yanıt vermek için henüz çok erken. Ancak Bridgerton 3. sezonun 2023 yılının yaz aylarında çıkma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

BRİDGERTON BÖLÜMLERİ VE KONUSU

Bridgerton ailesinin birbirine sıkı sıkıya bağlı sekiz kardeşi, Londra sosyetesinde sevgi ve mutluluk arar. Julia Quinn'in en çok satan romanlarından esinlenilmiştir.

BRİDGERTON 1. SEZON

Bridgerton 1. Bölümü: Daphne, yeni bir dedikodu sayfası sosyeteyi bir twitter'a yerleştirirken ve uygun Hastings Dükü Simon şehre dönerken, Daphne Londra'nın evlilik piyasasına giriş yapar.

Daphne, yeni bir dedikodu sayfası sosyeteyi bir twitter'a yerleştirirken ve uygun Hastings Dükü Simon şehre dönerken, Daphne Londra'nın evlilik piyasasına giriş yapar. Bridgerton 2. Bölümü: Simon'ın Daphne'ye açıkça flört etmesi, kardeşi Anthony'yi kızdırır ve yaptığı anlaşmaları mahvetmekle tehdit eder. Marina meraklı bir Penelope'ye açılır.

Simon'ın Daphne'ye açıkça flört etmesi, kardeşi Anthony'yi kızdırır ve yaptığı anlaşmaları mahvetmekle tehdit eder. Marina meraklı bir Penelope'ye açılır. Bridgerton 3. Bölümü: Daphne bir kraliyet talipinin dikkatini çekince, ilişki tavsiyesi için Simon'a döner. Lady Featherington, Marina'yı evliliğe zorlamaya çalışır.

Daphne bir kraliyet talipinin dikkatini çekince, ilişki tavsiyesi için Simon'a döner. Lady Featherington, Marina'yı evliliğe zorlamaya çalışır. Bridgerton 4. Bölümü: Daphne, Prens Friedrich'ten çarpıcı bir hediye alır, ancak kısa süre sonra bir baloda skandalı çıkarır. Eloise, Lady Whistledown'ın kimliğine dair ipuçları arar.

Daphne, Prens Friedrich'ten çarpıcı bir hediye alır, ancak kısa süre sonra bir baloda skandalı çıkarır. Eloise, Lady Whistledown'ın kimliğine dair ipuçları arar. Bridgerton 5. Bölümü: Simon ve Daphne, bahçeden kaçtıkları hakkındaki söylentileri savuşturmak için kraliçeye kişisel bir çağrı yapmalıdır. Marina'nın evlilik planı Penelope'yi dehşete düşürür.

Simon ve Daphne, bahçeden kaçtıkları hakkındaki söylentileri savuşturmak için kraliçeye kişisel bir çağrı yapmalıdır. Marina'nın evlilik planı Penelope'yi dehşete düşürür. Bridgerton 6. Bölümü: Daphne balayında, evlilik yatağının fiziksel yönleri hakkında ne kadar bilgisiz olduğunu keşfeder. Colin, Marina hakkında bir karara varır.

Daphne balayında, evlilik yatağının fiziksel yönleri hakkında ne kadar bilgisiz olduğunu keşfeder. Colin, Marina hakkında bir karara varır. Bridgerton 7. Bölümü: Yalan ve ihanet suçlamalarının ortasında, yeni evliler arasında bir çatlak oluşurken, başka türden bir aldatma Bridgerton ailesinin adını lekeleyebilir.

Yalan ve ihanet suçlamalarının ortasında, yeni evliler arasında bir çatlak oluşurken, başka türden bir aldatma Bridgerton ailesinin adını lekeleyebilir. Bridgerton 8. Bölümü: Dük ve düşesin sezon sonu balosu, evlilikleri için bir dönüm noktasına işaret eder ve etraflarındakilerin kaderini ve kaderini değiştirir.

BRİDGERTON 2. SEZON

Bridgerton 1. Bölümü: Anthony bir eş aramaya başlar, Eloise sosyetedeki ilk çıkışına cesaret eder ve Lady Danbury, kraliçenin sezonun sosyeteye yeni katılanlar arasından bir elmas seçmesine yardım eder.

Anthony bir eş aramaya başlar, Eloise sosyetedeki ilk çıkışına cesaret eder ve Lady Danbury, kraliçenin sezonun sosyeteye yeni katılanlar arasından bir elmas seçmesine yardım eder. Bridgerton 2. Bölümü: Ateşli bir rekabet ve huysuz bir düşmanla karşı karşıya kalan Anthony, kur yapma oyununu hızlandırır. Bir aile üyesi geri dönerken Eloise bir Lady Whistledown keşfi yapar.

Ateşli bir rekabet ve huysuz bir düşmanla karşı karşıya kalan Anthony, kur yapma oyununu hızlandırır. Bir aile üyesi geri dönerken Eloise bir Lady Whistledown keşfi yapar. Bridgerton 3. Bölümü: Sharma'lar, Bridgerton'ın kır malikanesine gelirler; burada Anthony, kötü anılar ve acımasız bir alışveriş merkezi oyunu arasında Kate'in iyi fikrini kazanmaya çalışır.

Sharma'lar, Bridgerton'ın kır malikanesine gelirler; burada Anthony, kötü anılar ve acımasız bir alışveriş merkezi oyunu arasında Kate'in iyi fikrini kazanmaya çalışır. Bridgerton 4. Bölümü: Konuklar Bridgerton'ın balosu için toplanırken Anthony ve Kate bir av partisi sırasında çatışırlar. Colin geçmişi yeniden ziyaret eder ve Lady Featherington bir tuzak kurar.

Konuklar Bridgerton'ın balosu için toplanırken Anthony ve Kate bir av partisi sırasında çatışırlar. Colin geçmişi yeniden ziyaret eder ve Lady Featherington bir tuzak kurar. Bridgerton 5. Bölümü: Anthony'nin aceleci evlilik planları tarafından sarsılan Kate, Lady Danbury'den tavsiye alır. Eloise yeni bir müttefikle tartışır. Bir akşam yemeği partisinde duygular yükselir.

Anthony'nin aceleci evlilik planları tarafından sarsılan Kate, Lady Danbury'den tavsiye alır. Eloise yeni bir müttefikle tartışır. Bir akşam yemeği partisinde duygular yükselir. Bridgerton 6. Bölümü: Anthony'nin ailesine karşı görevi, Kate'e olan arzusuyla savaşır. Edwina geleceğini düşünür ve kraliçeyi etkiler. Eloise'nin randevusu şüphe uyandırır.

Anthony'nin ailesine karşı görevi, Kate'e olan arzusuyla savaşır. Edwina geleceğini düşünür ve kraliçeyi etkiler. Eloise'nin randevusu şüphe uyandırır. Bridgerton 7. Bölümü: Bridgerton'lar ve Sharma'lar hakkında skandal söylentileri dönüyor. Kraliçenin Lady Whistledown'a duyduğu öfke, Eloise ve Penelope'yi bir çıkmaza sokar.

Bridgerton'lar ve Sharma'lar hakkında skandal söylentileri dönüyor. Kraliçenin Lady Whistledown'a duyduğu öfke, Eloise ve Penelope'yi bir çıkmaza sokar. Bridgerton 8. Bölümü: Anthony, Kate'den haber beklerken patlar. Eloise, Lady Whistledown avında yardım için Theo'ya döner ve Lady Featherington büyük bir balo planlar.

BRİDGERTON OYUNCULARI

Ana

Adjoa Andoh, Simon'ın akıl hocası olan, Londra toplumunun keskin dilli, anlayışlı duayeni Leydi Danbury rolünde.

Jonathan Bailey Bridgerton'ın en büyük oğlu Viscount Bridgerton, Anthony rolünde.

Ruby Barker, Marina Thompson olarak, Featherington kuzeni

Sabrina Bartlett, Siena Rosso rolünde, Anthony'nin sevgilisi bir opera şarkıcısı

Harriet Cains, orta Featherington kızı Philipa Featherington'ı canlandırıyor.

Bessie Carter, en büyük Featherington kızı Prudence Featherington'ı canlandırıyor.

Nicola Coughlan, en genç Featherington kızı Penelope Featherington'ı canlandırıyor.

Daphne Bridgerton rolünde Phoebe Dynevor, sonraları Hastings Düşesi, dördüncü Bridgerton çocuğu ve en büyük kızı

Ruth Gemmell Violet olarak, Dowager Viscountess Bridgerton, çocukların dul annesi

Sümbül Bridgerton olarak Florence Hunt, sekizinci ve en küçük Bridgerton çocuğu

Claudia Jessie, beşinci Bridgerton çocuğu ve ikinci kızı Eloise Bridgerton'ı canlandırıyor.

Ben Miller Archibald olarak, Baron Featherington, Featherington patriği

Luke Newton, Colin Bridgerton olarak, üçüncü Bridgerton oğlu

Regé-Jean Page, Londra'nın en uygun bekârlarından biri olan Hastings Dükü Simon Basset rolünde

Golda Rosheuvel, Kraliçe Charlotte olarak

Luke Thompson Benedict Bridgerton rolünde, ikinci Bridgerton oğlu

Will Tilston, yedinci Bridgerton çocuğu ve en küçük oğlu Gregory Bridgerton olarak

Polly Walker Portia rolünde, Barones Featherington, Baron'un hırslı eşi ve kızlarının annesi

Skandallarla dolu bir toplum haber bülteninin yazarı Lady Whistledown'ın sesi olarak Julie Andrews -gossip girl havasından bahsetmezsem olmaz.

Yinelenen

Ruby Stokes, üçüncü Bridgerton kızı Francesca Bridgerton olarak

Molly McGlynn Rose olarak, Daphne'nin hanımının hizmetçisi

Joanna Bobin, Cressida'nın annesi Lady Cowper olarak

Jessica Madsen, Daphne'nin rakibi, debutante Cressida Cowper rolünde

Jason Barnett, Jeffries olarak, Basset uşağı

Hugh Sachs, Kraliçe'nin sekreteri Brimsley olarak

Martins Imhangbe, bir boksör ve Hastings Dükü'nün sırdaşı Will Mondrich rolünde

Geraldine Alexander Bayan olarak Wilson, Bridgerton kahyası

Kathryn Drysdale Genevieve Delacroix rolünde, yüksek sosyete modisti/ terzi

Simon Ludders Humboldt olarak, bir Bridgerton alt adamı

Julian Ovenden, Benedict ile arkadaş olan bir sanatçı olan Sir Henry Granville rolünde

Misafir Oyuncular

Jamie Beamish, Nigel Berbrooke olarak, Daphne'ye talip rahatsız edici adam olarak.

Freddie Stroma, Kraliçe'nin yeğeni Prusya Prensi Frederick olarak

Amy Beth Hayes, Lady Trowbridge, dul bir kadın olarak

James Fleet Kral George III olarak

Céline Buckens Bir generalin karısı Kitty Langham olarak

BRİDGERTON PRODÜKSİYONU

Gelişim Süreci

20 Temmuz 2018'de Netflix, Shonda Rhimes'ın Julia Quinn'in en çok satan romanlarına dayanan Bridgerton serisini yapacağını, Chris Van Dusen'ın ise dizinin sorumlusu olacağını duyurdu. 19 Haziran 2019'da Julie Andrews, seslendirmeleriyle dizinin aksiyonunun çoğunu açıklayan Lady Whistledown -Gossip Girl dış ses vari- rolünü üstlendi.

Oyuncu Seçimleri

10 Temmuz 2019'da Phoebe Dynevor ve Regé-Jean Page'in başrol oynayacağı, Jonathan Bailey, Golda Rosheuvel, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh ve Polly'nin oynayacağı açıklandı. Walker düzenli olarak rol aı.

Çekim Süreci

Ana çekimler 2020 Şubatının sonunda tamamlandı. Bridgerton, Londra'da, Bath'tave İngiltere çevresindeki çeşitli mülk ve parklarda çekildi. Dizi Londra'da geçmesine rağmen, çoğu sokak sahnesi Bath veya York'ta çekildi. Wilton House arazisi Hyde Park için, Somerley arazisi ise Hampstead Heath için kullanıldı.

Ranger's House, Greenwich, South East London'daki Bridgerton House'un dış cephesinde ve Buckinghamshire'daki RAF Halton House'un iç mekanında çekildi.

Wilton House, Simon Basset'in Hastings House'un dışı ve girişi için kullanıldı. Londra'daki Syon House ve Gloucestershire'daki Badminton House, arazinin geri kalanını oluşturmak için seçildi. Simon'ın Clyvedon malikanesi, dış cephe için Kuzey Yorkshire'daki Castle Howard ve iç mekan için Wilton House'dan oluşuyordu.

Taht sahneleri Salisbury yakınlarındaki Wilton House'daki Single Cube Room'da çekildi. Dizide, Hampton Court Sarayı ve Lancaster House kombinasyonu, St. James Sarayı'nı oluşturdu.

Bath'daki Holburne Müzesi, Lady Danbury'nin mülkünün bulunduğu yerdir. Toplarının yeri olan Vauxhall Zevk Bahçeleri artık bütünüyle yok. Yapım ekibi, kalan parçaları Castle Howard ve Stowe Park ile birleştirerek yeniden yarattı. Guildhall, Bath'daki ziyafet salonu, Somerset'teki Leigh Court'taki Büyük Salonun yanı sıra başka bir balo için de kullanıldı

Hertfordshire'daki Hatfield House ve RAF Halton House, Featheringtons'un iç mekanı için birleştirildi ve Bath'taki 1 No'lu Royal Crescent, dizide Grosvenor Meydanı olması planlanan dış cepheyi oluşturuyor . Featheringtons, Cobham'daki Painshill bahçelerinde yürüyüşe çıkıyor.

Anthony Bridgerton ve Simon Basset, Londra'nın merkezindeki Pall Mall'daki gerçek hayat Reform Kulübü'nde buluşuyor. Lady Featherington'ın Marina'yı gecekondu mahallelerine götürdüğü sahne Kent'teki Chatham Tersanesi'nde çekildi. Teddington'daki Normansfield Tiyatrosu'na ek olarak burada boks sahneleri de çekildi. Hackney Empire'da tiyatro sahneleri çekildi. Queen's House, Somerset House'un dış cephesinde ve Somerley'nin iç mekanında kullanıldı. Bir Bath kafe Pickled Greens, Modiste mağazasının ve Gunter's Tea Shop'un bulunduğu Trim Caddesi'ndeki 5 No'lu Banyo mağazasının yeriydi. Dorney Court, Coaching Inn Daphne ve Simon ziyaretinin yapıldığı yerdir.

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