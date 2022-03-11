Bridgerton 2. sezon ne zaman çıkacak 2022? Netflix Bridgerton 2. sezon hangi gün yayınlanacak? 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Bridgerton 2. sezon ne zaman başlayacak? Bridgerton, Chris Van Dusen tarafından yaratılan ve Shonda Rhimes tarafından prodüksiyonu sağlanan bir dönem draması dizisidir. Dizinin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Bridgerton 2. sezon ne zaman çıkacak 2022? Bridgerton 2. sezon hangi gün yayınlanacak? 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte bilgiler...

BRİDGERTON KONUSU NEDİR?

Bridgerton, Chris Van Dusen tarafından yaratılan ve Shonda Rhimes tarafından prodüksiyonu sağlanan bir dönem draması dizisidir. Dizi Julia Quinn'in romanlarındaki rekabetçi sosyete dünyasına dayanmaktadır. Dizinin prömiyeri 25 Aralık 2020'de Netflix'te yapıldı.

Drama Bridgerton ailesine odaklanıyor: Violet, Lady Bridgerton; dört oğlu Anthony, Benedict, Colin ve Gregory ve dört kızı Daphne, Eloise, Francesca ve Hyacinth. Ayrıca dizideki önemli ailelerden biri de Featheringtonlar: Portia, Lady Featherington, kocası Baron ve üç kızı; Philippa, Prudence ve Penelope.

BRİDGERTON 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Görev, kalbin gerçek arzusuyla çelişirse ne olur? Büyük bir skandal kaçınılmaz olur. Bridgerton 2. sezonuyla 25 Mart'ta sadece Netflix'te.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre Bridgerton 2. sezonu 25 Mart Cuma 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanacak.

BRİDGERTON 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet dizinin 2. sezon tanıtım fragmanı çıktı. Youtube resmi Netflix kanalından izleyebilirsiniz.

BRİDGERTON 2. SEZON KONUSU NE OLACAK?

Evlenmeye karar veren vikont Anthony Bridgerton, aradığı aşkı müstakbel eşinin dikbaşlı ablasında bulunca sorumluluklar, arzular ve skandallar birbirine karışır.

Dizi 2. sezonda vikont Anthony Bridgerton'un hikayesini ele alacak. 1. sezonda Daphne'nin hikayesini konu edinmişti.

BRİDGERTON OYUNCULARI KİMLER?

Adjoa Andoh, Simon'ın akıl hocası olan, Londra toplumunun keskin dilli, anlayışlı duayeni Leydi Danbury rolünde.

Jonathan Bailey Bridgerton'ın en büyük oğlu Viscount Bridgerton, Anthony rolünde.

Ruby Barker, Marina Thompson olarak, Featherington kuzeni

Sabrina Bartlett, Siena Rosso rolünde, Anthony'nin sevgilisi bir opera şarkıcısı

Harriet Cains, orta Featherington kızı Philipa Featherington'ı canlandırıyor.

Bessie Carter, en büyük Featherington kızı Prudence Featherington'ı canlandırıyor.

Nicola Coughlan, en genç Featherington kızı Penelope Featherington'ı canlandırıyor.

Daphne Bridgerton rolünde Phoebe Dynevor, sonraları Hastings Düşesi, dördüncü Bridgerton çocuğu ve en büyük kızı

Ruth Gemmell Violet olarak, Dowager Viscountess Bridgerton, çocukların dul annesi

Sümbül Bridgerton olarak Florence Hunt, sekizinci ve en küçük Bridgerton çocuğu

Claudia Jessie, beşinci Bridgerton çocuğu ve ikinci kızı Eloise Bridgerton'ı canlandırıyor.

Ben Miller Archibald olarak, Baron Featherington, Featherington patriği

Luke Newton, Colin Bridgerton olarak, üçüncü Bridgerton oğlu

Regé-Jean Page, Londra'nın en uygun bekârlarından biri olan Hastings Dükü Simon Basset rolünde

Golda Rosheuvel, Kraliçe Charlotte olarak

Luke Thompson Benedict Bridgerton rolünde, ikinci Bridgerton oğlu

Will Tilston, yedinci Bridgerton çocuğu ve en küçük oğlu Gregory Bridgerton olarak

Polly Walker Portia rolünde, Barones Featherington, Baron'un hırslı eşi ve kızlarının annesi

Skandallarla dolu bir toplum haber bülteninin yazarı Lady Whistledown'ın sesi olarak Julie Andrews

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