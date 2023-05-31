Brezilya- Tunus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya- Tunus şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Brezilya- Tunus bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor- Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Brezilya- Tunus maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Brezilya- Tunus karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sivasspor- Konyaspor maçı şifresiz mi? Sivasspor- Konyaspor maçı hakemi kim? Brezilya- Tunus maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Brezilya- Tunus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya- Tunus maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

31-05-2023 SEVILLA VS ROMA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sevilla ile Roma arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TV8, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

SEVILLA-ROMA MAÇI TV8 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SEVILLA-ROMA MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SEVILLA-ROMA MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SEVILLA-ROMA MAÇI HANGİ GÜN?

Sevilla-Roma Maçı, 31 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

SEVILLA-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sevilla-Roma Maçı, saat 22:00 başlayacak.

SEVILLA-ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sevilla ve Roma, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Final maçı, Budapeşte'da, Puskás Arena Stadyumu'nda oynanacak.