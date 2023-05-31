Brezilya- Tunus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya- Tunus şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Brezilya- Tunus bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor- Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Brezilya- Tunus maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Brezilya- Tunus karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sivasspor- Konyaspor maçı şifresiz mi? Sivasspor- Konyaspor maçı hakemi kim? Brezilya- Tunus maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Brezilya- Tunus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya- Tunus maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Sevilla ile Roma arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TV8, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Sevilla-Roma Maçı, 31 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
Sevilla-Roma Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Sevilla ve Roma, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Final maçı, Budapeşte'da, Puskás Arena Stadyumu'nda oynanacak.