Brezilya- Tunus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya- Tunus şifresiz mi?
Gündem Haberleri
FIFA U20 Dünya Kupası hedefine ulaşmak isteyen Brezilya- Tunus bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor- Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Brezilya- Tunus maçı ne zaman?
FIFA U20 Dünya Kupası heyecanla beklenen müsabakada Brezilya- Tunus karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sivasspor- Konyaspor maçı şifresiz mi? Sivasspor- Konyaspor maçı hakemi kim? Brezilya- Tunus maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Brezilya- Tunus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya- Tunus maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Brezilya ile Tunus arasındaki FIFA U20 Dünya Kupası maçı, Plus FIFA kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Plus FIFA, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Brezilya-Tunus Maçı, 31 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
Brezilya-Tunus Maçı, saat 20:30 başlayacak.
Brezilya ve Tunus, karşı karşıya geleceği FIFA U20 Dünya Kupası Son 16 maçı, San Juan'da, Estadio San Juan Stadyumu'nda oynanacak.