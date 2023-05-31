Brezilya- Tunus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya- Tunus şifresiz mi?

FIFA U20 Dünya Kupası hedefine ulaşmak isteyen Brezilya- Tunus bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor- Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Brezilya- Tunus maçı ne zaman?