Brezilya Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

FIFA 2022 Dünya Kupası favorileri arasında yer alan Brezilya'nın ilk maçı ne zaman olduğu merak ediliyor. Brezilya'nın ilk maçının tarihini merak eden futbol sevenler, Brezilya ilk maçı ne zaman? Brezilya'nın Dünya Kupası maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç saat 10'da mı? Maç akşam mı? araştırması yapıyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler...