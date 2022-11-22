Brezilya Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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FIFA 2022 Dünya Kupası favorileri arasında yer alan Brezilya'nın ilk maçı ne zaman olduğu merak ediliyor. Brezilya'nın ilk maçının tarihini merak eden futbol sevenler, Brezilya ilk maçı ne zaman? Brezilya'nın Dünya Kupası maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç saat 10'da mı? Maç akşam mı? araştırması yapıyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler...
Brezilya'nın turnuvadaki ilk maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Brezilya ilk maçı ne zaman? Brezilya'nın Dünya Kupası maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç saat 10'da mı? Maç akşam mı?
Brezilya 2022 Dünya Kupası'nda ilk maçını Sırbistan ile yapacak. Brezilya - Sırbistan G grubu ilk maçı 24 Kasım Perşembe saat 22:00'da başlayacak.
Brezilya - Sırbistan maçı 24 Kasım Perşembe günü akşam saat 22:00 'da başlayacak.
Brezilya - Sırbistan maçı TRT 1'de ekranlara gelecek.
Maç, Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.
Brezilya: Alisson, Danilo, Thiago Silva , Marquinhos,Alex Telles , Casemiro ,Lucas Paquetá, Fred ,Neymar, Raphinha, Richarlison
Sırbistan: V. Milinkovic-Savic,Pavlovic ,N. Milenkovic, A. Zivkovic, F. MladenovicN. Gudelj , N. Gudelj, S. Mitrovic ,I. Ilic ,D.Tadic, L.Jovic, S. Milinkovic-Savic