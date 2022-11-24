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Brezilya - Sırbistan maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Kasım Brezilya - Sırbistan maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini izle!

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Brezilya - Sırbistan maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Kasım Brezilya - Sırbistan maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini izle!

Brezilya - Sırbistan maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Brezilya - Sırbistan maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 24 Kasım Brezilya - Sırbistan maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Brezilya - Sırbistan maç özeti yayınlandı mı? Brezilya - Sırbistan maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...

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Brezilya - Sırbistan, Dünya Kupası G grubu maçı 24 Kasım 2022 Perşembe günü yani bugün saat 22:00 'da başladı.

Brezilya - Sırbistan maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

Maç 1-0 Brezilya'nın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Maçta 1-0 Brezilya önde. Maçta atılan goller şöyle:

Brezilya'nın golleri:

  • 62. dakika : Richarlison

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Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.

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Maç, Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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