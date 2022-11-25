Brezilya - Sırbistan maç özeti izle! Brezilya - Sırbistan Full HD maç özeti izle! 24 Kasım Brezilya - Sırbistan maçının özeti yayınlandı mı?
Gündem Haberleri
Dünya kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken bir yandan da oynanan maçların özeti, futbolseverler tarafından merak ediliyor ve Brezilya - Sırbistan maç özeti başta olmak üzere birçok karşılaşmanın özeti araştırılıyor. İşte Brezilya - Sırbistan maç özeti izle! Brezilya - Sırbistan Full HD maç özeti izle! 24 Kasım Brezilya - Sırbistan maçının özeti yayınlandı mı?
Brezilya - Sırbistan maç özeti, oynanan maçlar arasında merak edilenler bir tanesi haline geldi. Karşılaşmada yaşanan önemli anlar, futbolseverler tarafından merak ediliyor ve Brezilya - Sırbistan maç özeti sorusu ile araştırılıyor. Merak eden sporseverler için Brezilya - Sırbistan maç özetini haberimiz ekledik. İşte Brezilya - Sırbistan maç özeti izle! Brezilya - Sırbistan Full HD maç özeti izle! 24 Kasım Brezilya - Sırbistan maçının özeti yayınlandı mı?
Maç 2-0 Brezilya'nın üstünlüğü ile sona erdi. Brezilya 3 puanın sahibi oldu.
Maç 2-0 Brezilya'nın galibiyeti ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:
Brezilya'nın golleri:
62. dakika : Richarlison
73. dakika : Richarlison
Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.
BREZİLYA - SIRBİSTAN MAÇ ÖZETİ İZLE