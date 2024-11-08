ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Brezilya'nın resmî dili nedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

BREZİLYA'NIN RESMÎ DİLİ NEDİR?

A: İspanyolca

B: Almanca

C: Portekizce

D: Fransızca

Cevap: C