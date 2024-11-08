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Brezilya'nın resmî dili nedir?

Brezilya'nın resmî dili nedir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Brezilya'nın resmî dili nedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Brezilya'nın resmî dili nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Brezilya'nın resmî dili nedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

BREZİLYA'NIN RESMÎ DİLİ NEDİR?

A: İspanyolca

B: Almanca

C: Portekizce

D: Fransızca

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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