Brezilya'nın kalecisi kim? Alisson Becker kimdir? Brezilya'nın kalecisi Alisson Becker hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, nereli?

Dünya Kupası'nda bulunan Brezilya'nın kalecisi kimdir merak ediliyor. Peki, Brezilya kalecisi kim? Alisson Becker kimdir? Brezilya'nın kalecisi Alisson Becker hangi takımda oynuyor, nereli? İşte detaylar...

Brezilya'nın kalecisi Alisson Becker'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Alisson Becker kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mevkisi ne? Bilgiler sizlerle...

BREZİLYA'NIN KALECİSİ KİMDİR?

Brezilya'nın kalecisi Alisson Becker'dir.

ALİSSON BECKER KİMDİR?

Alisson Ramses Becker (d. 2 Ekim 1992), Premier League ekiplerinden Liverpool takımında kaleci olarak forma giyen Brezilyalı futbolcudur.

Kulüp kariyeri

Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul'da doğan Alisson 2002 yılında Internacional takımının altyapısında oynamaya başladı. 23 yaş altı takımında düzenli olarak oynamaya başlayan kaleci 17 Şubat 2013 tarihinde ilk profesyonel maçına Campeonato Gaúcho turnuvasında 1-1 berabere kaldıkları Cruzeiro-RS karşısında çıktı.

Alisson, Série A'daki ilk maçına 25 Ağustos 2013 tarihinde 3-3 berabere kaldıkları Goiás karşısında çıktı. 90 dakika boyunca oyunda yer aldı. Kardeşi Muriel'in ardından Agenor ile ikinci kaleci oldu. İlk sezonunda altı maça çıktı. 2014 yılında Dida'nın yedeği oldu. Ekim'den itibaren birinci kaleciliğe yükselen Alisson 2014 sezonunu on bir lig maçıyla tamamladı.

AS Roma

Alisson Ramses Becker 2016-2017 sezon başında Série A ekiplerinden Internacional futbol takımından Serie A ekibinin AS Roma takımına transfer olmuştur.

Liverpool FC

Alisson Ramses Becker 2018-2019 sezon başında AS Roma futbol takımından 75 milyon euro ' € bonservis bedeli karşılığında Premier League ekiplerinden Liverpool futbol takımına transfer olmuştur. 2020-2021 sezonunda 16 Mayıs 2021 tarihinde West Bromwich Albion maçında uzatma dakikalarında kariyerindeki ilk golünü atmıştır.

Millî takım kariyeri

Brezilya'nın 17 yaş altı ve 20 yaş altı takımlarında oynadıktan sonra, teknik direktör Dunga tarafından 2018 Dünya Kupası elemelerinin ilk iki maçı olan Şili ve Venezuela maçları için A millî takıma çağrıldı. İlk kez Venezuela karşısında A millî formayı giydi. Castelão'da yapılan maçı 3-1 kazandılar.

Kişisel yaşamı

Alisson'ın ağabeyi Muriel de Internacional'da forma giyen bir kalecidir. 25 Şubat 2021 tarihinde Alisson'ın Babası Jose Becker Brezilya'da evinin yakınındaki gölde boğularak hayatını kaybetti.