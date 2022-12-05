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Brezilya'nın çeyrek final rakibi kim oldu? Brezilya'nın çeyrek finalde kiminle eşleşti?

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Brezilya'nın çeyrek final rakibi kim oldu? Brezilya'nın çeyrek finalde kiminle eşleşti?

2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Güney Kore'yi 4-1 mağlup eden Brezilya çeyrek finale yükseldi. Peki, Brezilya'nın çeyrek final rakibi kim oldu? Brezilya'nın çeyrek finalde kiminle eşleşti? İşte, Brezilya'nın rakibi kim oldu? Detaylar...

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Brezilya'nın çeyrek final rakibi kim oldu? 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Güney Kore'yi 4-1 mağlup eden Brezilya çeyrek finale yükseldi. Peki, Brezilya'nın çeyrek final rakibi kim oldu? Brezilya'nın çeyrek finalde kiminle eşleşti? İşte, Brezilya'nın rakibi kim oldu? Detaylar haberimizde...

BREZİLYA'NIN ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM OLDU?

Brezilya'nın çeyrek finaldeki rakibi Hırvatistan oldu. Brezilya - Hırvatistan çeyrek final maçı 12 Aralık Pazartesi günü oynanacak.

İşte Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri:

  • Brezilya - Hırvatistan
  • Hollanda - Arjantin
  • İngiltere - Fransa
  • (Fas - İspanya galibi) - (Portekiz - İsviçre galibi)

Brezilya'nın çeyrek final rakibi kim oldu? Brezilya'nın çeyrek finalde kiminle eşleşti?Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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