Brezilya neden elendi, kimler penaltı kaçırdı? Brezilya'da kim penaltı kaçırdı? Brezilya nasıl elendi?

Brezilya nasıl elendi? 2022 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde bu akşam Brezilya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi ve Brezilya elendi. Peki, Brezilya neden elendi? Brezilya'da kimler penaltı kaçırdı? Brezilya'da kim penaltı kaçırdı?

Brezilya neden elendi? 2022 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde bu akşam Brezilya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi ve Brezilya elendi. Peki, Brezilya neden elendi? Brezilya nasıl elendi? Brezilya'da kimler penaltı kaçırdı? Brezilya'da kim penaltı kaçırdı? İşte detaylar...

BREZİLYA NEDEN ELENDİ?

Normal süresi 0-0'lık eşitlikle tamamlanan maçın uzatmalarında 1-1'lik eşitlik olması sonucu maç penaltılara gitti. Hırvatistan penaltı atışlarında 4-2'lik üstünlük kurarak Brezilya'yı eledi ve Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

BREZİLYA'DA KİMLER PENALTI KAÇIRDI?

Hırvatistan penaltı atışlarında Brezilya'yı 4-2 mağlup etti. Rodrygo ve Marquinhos penaltıyı kaçırdı. Maçın içinde inanılmaz kurtarışlar yapan Hırvatistan'ın kalecisi Livakovic, Rodrygo'yu durdurarak takımına turu getirdi.

SON ANDA DÖNDÜLER

Karşılaşmada 90 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı. Uzatmalarda 106. dakikada Neymar perdeyi açtı. 116. dakikada sahneye çıkan Petkovic, Hırvatistan'ı hayata döndürdü.