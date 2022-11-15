FIFA 2022 Dünya Kupası yaklaşırken hangi takımın toplam kaç kupası var merak ediliyor. Merak edilen ülke takımlarının başında Brezilya yer alıyor. Peki, Brezilya kaç dünya kupası aldı? Brezilya milli takımının toplam kaç Dünya Kupası Şampiyonluğu var? Brezilya'nın toplam kupa sayısı kaç? Brezilya'nın toplam kaç dünya kupası var? Brezilya'nın toplam dünya kupası sayısı ne? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Tunuva başlamadan önce takımların kaç dünya kupasına sahip olduğu merak ediliyor. Peki, Brezilya kaç dünya kupası aldı? Brezilya'nın toplam kaç Dünya Kupası var?

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

HANGİ TAKIMIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Brezilya : 5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Almanya : 4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014)

4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014) İtalya : 4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006)

4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006) Arjantin : 2 Dünya Kupası aldı (1978, 1986)

2 Dünya Kupası aldı (1978, 1986) Fransa : 2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018)

2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018) Uruguay : 2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950)

2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950) İngiltere : 1 Dünya Kupası aldı (1966)

1 Dünya Kupası aldı (1966) İspanya : 1 Dünya Kupası aldı (2010)

BREZİLYA'NIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Brezilyamillî futbol takımı 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2000 yıllarında Dünya Kupası'nı kazanmıştır. Brezilya'nın toplamda 5 dünya kupası şampiyonluğu bulunuyor.