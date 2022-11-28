Brezilya - İsviçre maçı canlı izle! 28 Kasım Brezilya - İsviçre Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Brezilya - İsviçre maçı hangi kanalda?
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2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2 güçlü takım karşı karşıya gelecek. Bugünkü maçlardan birisi de Brezilya - İsviçre arasında oynanıyor. Brezilya - İsviçre maçını canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Brezilya - İsviçre canlı izle! 28 Kasım Brezilya - İsviçre Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Brezilya - İsviçre maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Brezilya - İsviçre canlı izle! 28 Kasım Brezilya - İsviçre Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Brezilya - İsviçre maçı hangi kanalda? Brezilya - İsviçre maçı nereden izlenir? Brezilya - İsviçre maçını canlı HD izle!
Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.
Brezilya - İsviçre, Dünya Kupası G grubu maçı 28 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 19:00 'da başladı.
Brezilya - İsviçre maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Aynı şekilde TV yerine internetten de maçı canlı izleyebilirsiniz. Canlı izleme linki aşağıdadır.
TRT 1 DÜNYA KUPASI MAÇI CANLI İZLE!
Maç, Doha'da, Stadium 974 Stadyumu'nda oynanacak.