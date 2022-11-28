Brezilya - İsviçre maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Pazartesi Brezilya - İsviçre maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?
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Brezilya - İsviçre maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Brezilya - İsviçre maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Brezilya - İsviçre maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Pazartesi Brezilya - İsviçre maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Brezilya - İsviçre maç özeti ve detayları haberimizde...
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Brezilya - İsviçre maçı 28 Kasım Pazartesi yani bugün saat 19:00 'da başladı.
Brezilya - İsviçre maçı TRT 1'de ekranlara geliyor.
Brezilya - İsviçre maçı şuanda 1-0 devam ediyor. Maçta Brezilya 1-0 önde. Maç 1-0 tamamlandı. Brezilya 6 puana ulaştı.
Brezilya maçta 1-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:
Brezilya'nın golleri:
- 83. dakika : Casemiro
MAÇ SONUCU : BREZİLYA 1 - 0 İSVİÇRE
2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
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Maç, Doha'da, Stadium 974 Stadyumu'nda oynanacak.