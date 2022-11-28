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Brezilya - İsviçre maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Pazartesi Brezilya - İsviçre maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

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Brezilya - İsviçre maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Pazartesi Brezilya - İsviçre maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

Brezilya - İsviçre maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Brezilya - İsviçre maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Brezilya - İsviçre maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Pazartesi Brezilya - İsviçre maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Brezilya - İsviçre maç özeti ve detayları haberimizde...

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Brezilya - İsviçre maçının özeti sizlerle... Maçın özetini izlemek isteyenler, Brezilya - İsviçre maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 28 Kasım Brezilya - İsviçre maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Brezilya - İsviçre maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? Maçta golleri hangi futbolcular attı? İşte detaylar...

Brezilya - İsviçre maçı 28 Kasım Pazartesi yani bugün saat 19:00 'da başladı.

Brezilya - İsviçre maçı TRT 1'de ekranlara geliyor.

Brezilya - İsviçre maçı şuanda 1-0 devam ediyor. Maçta Brezilya 1-0 önde. Maç 1-0 tamamlandı. Brezilya 6 puana ulaştı.

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Brezilya maçta 1-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:

Brezilya'nın golleri:

  • 83. dakika : Casemiro

MAÇ SONUCU : BREZİLYA 1 - 0 İSVİÇRE

2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

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Maç, Doha'da, Stadium 974 Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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