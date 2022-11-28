2022 Dünya Kupası G grubunda Brezilya İsviçre bugün karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Brezilya İsviçre ilk 11'de kimler var? Brezilya İsviçre maçının hakemi kimdir? Brezilya ilk 11'de kimler var? İsviçre ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Brezilya İsviçre maçına dakikalar kala izleyiciler, Brezilya İsviçre ilk 11'de kimler var? Brezilya İsviçre maçının hakemi kimdir? Brezilya ilk 11'de kimler var? İsviçre ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...

BREZİLYA İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Brezilya İsviçre Dünya Kupası maçı 28 Kasım 2022 Pazartesi günü yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacak.

BREZİLYA İSVİÇRE MAÇININ İLK 11'İ AÇIKLANDI MI?

Maçtaki ilk 11'ler şöyle:

Brezilya ilk 11:

Alisson

Militao

Marquinhos

Silva

Alex Sandro

Casemiro

Fred

Paqueta

Raphinha

Vinicius

Richarlison

İsviçre ilk 11:

Sommer

Widmer

Akanji

Elvedi

Rodriguez

Freuler

Xhaka

Rieder

Sow

Vargas

Embolo

BREZİLYA İSVİÇRE MAÇININ HAKEMİ KİMDİR?

Maçı, Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek.