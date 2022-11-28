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Brezilya İsviçre ilk 11'de kimler var? Brezilya İsviçre maçının hakemi kimdir? Brezilya ilk 11'de kimler var? İsviçre ilk 11'deki isimler!

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Brezilya İsviçre ilk 11'de kimler var? Brezilya İsviçre maçının hakemi kimdir? Brezilya ilk 11'de kimler var? İsviçre ilk 11'deki isimler!

2022 Dünya Kupası G grubunda Brezilya İsviçre bugün karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Brezilya İsviçre ilk 11'de kimler var? Brezilya İsviçre maçının hakemi kimdir? Brezilya ilk 11'de kimler var? İsviçre ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Brezilya İsviçre maçına dakikalar kala izleyiciler, Brezilya İsviçre ilk 11'de kimler var? Brezilya İsviçre maçının hakemi kimdir? Brezilya ilk 11'de kimler var? İsviçre ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...

Brezilya İsviçre Dünya Kupası maçı 28 Kasım 2022 Pazartesi günü yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacak.

Maçtaki ilk 11'ler şöyle:

Brezilya ilk 11:

  • Alisson
  • Militao
  • Marquinhos
  • Silva
  • Alex Sandro
  • Casemiro
  • Fred
  • Paqueta
  • Raphinha
  • Vinicius
  • Richarlison

İsviçre ilk 11:

  • Sommer
  • Widmer
  • Akanji
  • Elvedi
  • Rodriguez
  • Freuler
  • Xhaka
  • Rieder
  • Sow
  • Vargas
  • Embolo

Maçı, Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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