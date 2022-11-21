Brezilya ilk maçı ne zaman? Brezilya'nın Dünya Kupası ilk maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç saat 8'de mi? Maç akşam mı?
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FIFA 2022 Dünya Kupası favorileri arasında yer alan Brezilya'nın ilk maçı ne zaman merak edildi. Brezilya'nın ilk maçının tarihini merak eden spor severler, Brezilya ilk maçı ne zaman? Brezilya'nın Dünya Kupası maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç saat 8'de mi? Maç akşam mı? araştırması yapıyor...
Brezilya'nın turnuvadaki ilk maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Brezilya ilk maçı ne zaman? Brezilya'nın Dünya Kupası maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç saat 8'de mi? Maç akşam mı?
Brezilya 2022 Dünya Kupası'nda ilk maçını Sırbistan ile yapacak. Brezilya - Sırbistan G grubu ilk maçı 24 Kasım Perşembe saat 20:00'da başlayacak.
Brezilya - Sırbistan maçı 24 Kasım Perşembe günü akşam saat 20:00 'da başlayacak.
Brezilya - Sırbistan maçı TRT 1'de ekranlara gelecek.
Maç, Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.
Neymar ilk 11'de başlayacak.