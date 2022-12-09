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Brezilya - Hırvatistan penaltı atışları izle! (VİDEO) Brezilya - Hırvatistan penaltılar!

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Brezilya - Hırvatistan penaltı atışları izle! (VİDEO) Brezilya - Hırvatistan penaltılar!

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2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım Hırvatistan oldu. Hırvatistan, 90 dakikası golsüz sona eren, uzatma bölümü ise 1-1 tamamlanan maçta Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük sağlayıp adını son dört takım arasına adını yazdırdı.

Brezilya - Hırvatistan penaltı atışları izle! (VİDEO) Brezilya - Hırvatistan penaltılar!

Karşılaşmada 90 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı. Uzatmalarda 106. dakikada Neymar perdeyi açtı. 116. dakikada sahneye çıkan Petkovic, Hırvatistan'ı hayata döndürdü.

Hırvatistan penaltı atışlarında Brezilya'yı 4-2 mağlup etti. Rodrygo ve Marquinhos penaltıyı kaçırdı. Maçın içinde inanılmaz kurtarışlar yapan Hırvatistan'ın kalecisi Livakovic, Rodrygo'yu durdurarak takımına turu getirdi. 2018'de Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan, bu başarıyı yakalamaya yine çok yakın.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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