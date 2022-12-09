Brezilya - Hırvatistan penaltı atışları izle! (VİDEO) Brezilya - Hırvatistan penaltılar!

Brezilya neden elendi, kimler penaltı kaçırdı? Brezilya'da kim penaltı kaçırdı? Brezilya nasıl elendi?

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HIRVATİSTAN - BREZİLYA PENALTI ATIŞLARI

2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım Hırvatistan oldu. Hırvatistan, 90 dakikası golsüz sona eren, uzatma bölümü ise 1-1 tamamlanan maçta Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük sağlayıp adını son dört takım arasına adını yazdırdı.

SON ANDA DÖNDÜLER

Karşılaşmada 90 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı. Uzatmalarda 106. dakikada Neymar perdeyi açtı. 116. dakikada sahneye çıkan Petkovic, Hırvatistan'ı hayata döndürdü.

LIVAKOVIC ŞOV YAPTI



Hırvatistan penaltı atışlarında Brezilya'yı 4-2 mağlup etti. Rodrygo ve Marquinhos penaltıyı kaçırdı. Maçın içinde inanılmaz kurtarışlar yapan Hırvatistan'ın kalecisi Livakovic, Rodrygo'yu durdurarak takımına turu getirdi. 2018'de Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan, bu başarıyı yakalamaya yine çok yakın.