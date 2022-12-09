Brezilya - Hırvatistan arasında oynanacak olan karşılaşmasının detayları, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Merak edilen soruların başında ise Brezilya - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Ve Brezilya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Soruları yer alıyor. Peki, Brezilya - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Brezilya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Brezilya - Hırvatistan maçı şifreli mi?

Brezilya - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Sorusu, karşılaşmanın yaklaşması ile birlikte sık sık merak edilmeye başlandı. Sporseverler tarafından ilgi gören maçlardan bir tanesi olan Brezilya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Brezilya - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Brezilya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Brezilya - Hırvatistan maçı şifreli mi?

BREZİLYA - HIRVATISTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Rayyan'da, Education City Stadyumu'nda oynanacak olan Dünya kupası maçı, TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. TRT 1 kanalı , Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BREZİLYA - HIRVATISTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

9 Aralık Cuma günü oynanacak olan Brezilya - Hırvatistan karşılaşması saat 18:00'da başlayacak.

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Balkan Ninnisi, Gönül Dağı, Yürek Çıkmazı, Pelin Çift İle Gündem Ötesi, Anadolu'da Yaşam, 3'te 3, Alişan İle Hayata Gülümse, Enine Boyuna, Benim Adım Melek, Kasaba Doktoru, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Dünya kupası maçları gibi programların yer aldığı TRT1 kanalını canlı izlemek için TRT1 CANLI İZLE'ye tıklayabilirsiniz.