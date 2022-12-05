FİFA 2022 Katar Dünya kupasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son 16 turunda Brezilya ile Güney Kore çeyrek finale çıkmak için kozlarını paylaşacak. Müsabakayı kazanan ekip Hırvatistan- Japonya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde eşleşecek. Peki, Brezilya -Güney Kore müsabakası ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte futbol severlerin merakla beklediği Brezilya -Güney Kore müsabakası hakkında tüm merak edilenler...

FİFA 2022 KatarDünya Kupası'nda heyecan dorukta. bugün Brezilya ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, Brezilya - Güney Kore maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler beli mi? Detaylar haberimizde...

Grup aşamalarının son maçında Kamerun'a 1-0 mağlup olan Brezilya 6 puan ile lider olarak gruptan çıktı. Rakibi Güney Kore ise son maçta Portekiz'i 2-1 yenerek sürpriz bir şekilde son 16 turuna kalmayı başardı.

Müsabakayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Bu maçta rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Hırvatistan-Japonya eşleşmesinin galibiyle yarı final bileti için karşı karşıya gelecek.

BREZİLYA - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brezilya - Güney Kore maçı 5 Aralık Pazartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Brezilya: Alisson; Militao, Marquinhos, Silva, Danilo; Paqueta, Casemiro, Neymar; Raphinha, Richarlison, Vinicius Jr

Güney Kore: Seung-gyu; Moon-hwan, Kyung-won, Young-gwon, Jin-su; In-beom, Woo-young; Hee-chan, Kang-in, Heung-min; Gue-sung