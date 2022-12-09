2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan Hırvatistan-Brezilya maçında, Brezilya penaltılara kalan maçta Hırvatistan'a yenilerek turnuvaya veda etti. Bunun ardından vatandaşlar, Brezilya elendi mi, yarı finale çıkamadı mı? Brezilya 2022 Dünya Kupası'ndan elendi mi, hangi takıma elendi? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Brezilya neden elendi, kimler penaltı kaçırdı? Brezilya'da kim penaltı kaçırdı? Brezilya nasıl elendi?

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Brezilya elendi mi, yarı finale çıkamadı mı? Brezilya 2022 Dünya Kupası'ndan elendi mi, hangi takıma elendi?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

HIRVATİSTAN - BREZİLYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

2022 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmesinde Hırvatistan, Brezilya'yı penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın normal süresi 0-0 bitmişti. Uzatmalar ise 1-1 sona erdi. Penaltıya giden maçı Hırvatistan kazandı ve yarı finale çıktı. Brezilya elenmiş oldu.

BREZİLYAELENDİ Mİ?

Brezilya 9 Aralık 2022 tarihinde oynanan çeyrek final maçında Hırvatistan'a penaltılar sonucunda yenildi ve turnuvadan elendi. Buna göre turnuvanın favorilerinden kabul edilen Brezilya Dünya Kupası'na erkenden veda etmiş oldu.