Dünya kupası karşılaşmalarında yer alacak olan Brezilya Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Sorusu, sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler için Brezilya Dünya Kupası oyuncuları kim? Sorusunu yanıtladık. Peki, Brezilya Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Brezilya Dünya Kupası oyuncuları kim? 2022 Brezilya Dünya Kupası kadrosu!

Dünya kupasında karşılaşacak olan takımların kadroları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok futbolsever Brezilya Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Dünya kupasında kıyasıya mücadele edece olan Brezilya Dünya Kupası kadrosu oyuncuları kim? Peki, Brezilya Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Brezilya Dünya Kupası oyuncuları kim? 2022 Brezilya Dünya Kupası kadrosu!

BREZİLYA DÜNYA KUPASI KADROSUNDA KİMLER VAR

Dünya kupası karşılaşmalarında yer alacak olan Brezilya'nın kadrosunda yer alacak olan isimler şu şekilde;

2022 Brezilya Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Alisson, Ederson, Weverton

Defans: Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao, Bremer, Danilo ,Dani Alves , Alex Sandro, Alex Telles

Orta Sahalar: Casemiro, Fabinho, B.Guimaraes, Fred, Lucas Paqueta, Everton Ribeiro

Forvetler: Neymar, Vinicius Jr., Gabriel Jesus, Antony, Raphinha, Richarlison, Gabriel Martinelli, Rodrygo, Pedro