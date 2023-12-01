Brezilya'daki Sao Jose Bölge Hastanesinde, 90 yaşındaki Norma Silveira da Silva'nın öldüğü düşünülerek morga gönderildi. Morg görevlisi ise kadının hala nefes aldığını ve vücudunun sıcak olduğunu fark ederek durumu doktorlara bildirdi. Hastaneye geri yatırılan kadın bir gün sonra hayatını kaybetti. Kadının ailesi, hastanenin ihmalkar ve sorumsuzca davrandığını ifade ederek hukuki yollara başvuracaklarını belirtti.

Brezilya'da öldü diye yanlışlıkla morga gönderilen kadın, morg görevlisi tarafından canlı bulundu

Brezilya'da doktorların öldü diye morga yolladığı 90 yaşındaki kadın morg görevlisi tarafından bulundu.

90 yaşındaki Norma Silveira da Silva'nın 25 Kasım Cumartesi günü yerel saatle 23.40 civarında Brezilya'daki Sao Jose Bölge Hastanesinde öldüğü açıklandı.

Kadının cesedini yakmak için işlemlere başlamak üzere olan morg görevlisi kadının nefes aldığını ve vücudunun hala sıcak olduğunu fark etti.

Morg görevlisinin doktorlara haber vermesi üzerine tekrar hastane odasına yatırılan kadın bir gün sonra hayatını kaybetti.

Norma'nın ailesi hastanenin ihmalkar ve sorumsuzca davrandığını söyleyerek hastane hakkında davacı olacaklarını söyledi.

Norman'nın ceset torbasında hala yaşadığını fark eden morg görevlisi şunları söyledi: "Torbayı açtığımda çok zayıf nefes alıyordu. Bilinci yerinde olmadığı için yardım isteyemedi, nefes almaya çalıştı ama başaramadı." Ben fark etmesem ceset torbasında boğularak ölecekti dedi.

Norma'nın ilk ölüm raporunda ölüm sebebi enfeksiyon olarak yazıldı. ama hala gerçek ölüm sebebi aileye bildirilmedi.