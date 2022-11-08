Brezilya Dünya Kupası kadrosu 2022! Brezilya milli takımı aday kadrosu! Brezilya aday kadrosu kimler var?

Brezilya Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların aday kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz aday kadrosu en çok merak edilen takımların başında Brezilya geliyor. Brezilya aday kadrosu isimleri! Brezilya milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Brezilya dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Brezilya 2022 Dünya Kupası kadrosu!

Brezilya Dünya Kupası aday kadrosu! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların aday kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz aday kadrosu en çok merak edilen takımların başında Brezilya geliyor. Brezilya aday kadrosu isimleri! Brezilya milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Brezilya dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Brezilya 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...

BREZİLYA DÜNYA KUPASI KADROSU 2022

Brezilya'nın 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu şekildedir:

Kaleciler: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Savunma: Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus)

Orta saha: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham United)

Forvet: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (Paris Saint-Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius (Real Madrid)

BREZİLYA ADAY KADROSU AÇIKLANDI!

Kazandığı 5 kupayla turnuva tarihinin en başarılı takımı olan ancak son şampiyonluğunu elde ettiği 2002'den bu yana yarı finalden ötesini göremeyen Brezilya'nın kadrosu belli oldu.

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Tite, 26 kişilik kadroda Dünya Kupası tecrübesi olmayan 16 isme yer verdi. 39 yaşındaki Dani Alves ve 38 yaşındaki Thiago Silva da kadroda kendilerine yer buldu.

Sırbistan, İsviçre ve Kamerun ile beraber G Grubu'nda mücadele edecek Brezilya'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: