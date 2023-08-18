Masterchef'te bugün ödül oyununda 11 çeşit ekmek yapılıyor. Yapılan ekmeklerden birisi de Bretzel oldu. Bunun ardından izleyiciler Bretzel nedir, nasıl bir ekmektir, hangi ülkenin ekmeğidir? merak etti. Peki, Bretzel nedir, nasıl bir ekmek? Bretzel ekmeği nasıl yapılır? Bretzel için gerekli malzemeler neler? Bretzel hangi ülkenin ekmeği? İşte detaylar...

Bugün Masterchef'te birbirinden güzel ekmekler yapıldı. Yapılan ekmeklerden birisi de Bretzel oldu. Peki, Bretzel nedir, nasıl bir ekmek? Bretzel ekmeği nasıl yapılır? Bretzel için gerekli malzemeler neler? Bretzel hangi ülkenin ekmeğidir? Bretzel ekmeği Türkiye'de satılıyor mu, kaç TL, ne kadar? İşte ayrıntılar...

BRETZEL NEDİR, HANGİ ÜLKENİN?

Bretzel ekmeği, geleneksel Alman ekmeği olan ve karakteristik şekliyle tanınan lezzetli bir hamur işidir.

BRETZEL İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Hamur İçin:

500 gram un (yaklaşık 3.5 su bardağı)

7 gram instant maya veya 20 gram taze maya

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Üzeri İçin:

1/4 su bardağı soda (kaynar suyla karıştırılmış)

1 yemek kaşığı tuz

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

Yüzeyi Kaplamak İçin:

1 adet büyük boy yumurta (çırpılmış)

BRETZEL EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

Unu geniş bir kaba eleyin. Ortasını açın ve mayayı ılık su ile karıştırarak ekleyin. Biraz karıştırıp mayanın kabarmasını bekleyin.

Mayalanan maya karışımına ılık süt, tuz ve şeker ekleyin. Yavaşça karıştırarak hamuru yoğurmaya başlayın.

Hamuru yoğurduktan sonra tezgah üzerine alın ve yaklaşık 10 dakika boyunca sıkıca yoğurun. Hamurun elastik ve pürüzsüz hale gelmesi gerekiyor.

Yoğurduğunuz hamuru bir kaseye koyun ve üzerini örtüp yaklaşık 1 saat boyunca mayalanmaya bırakın. Hamur iki katına çıkana kadar bekleyin.

Mayalanan hamuru tekrar tezgah üzerine alın ve yaklaşık 10 dakika boyunca hafifçe yoğurun.

Hamuru eşit büyüklükte parçalara bölün. Her bir parçayı yaklaşık 40-50 cm uzunluğunda şeritler halinde yuvarlayın. Şeridi bükerek karakteristik bretzel şeklini verin.

Bretzelleri yağlı kağıt serili bir tepsiye yerleştirin. Üzerlerine hafifçe plastik örtü örtün ve yaklaşık 20-30 dakika daha mayalanmaları için bekleyin.

Fırını önceden 200°C (400°F) dereceye ısıtın.

Mayalanan bretzellerin üzerine kaynar su ile karıştırılmış soda ve tuz karışımını sürün. İsteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpebilirsiniz.

Bretzelleri önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin veya üstleri güzelce kızarana kadar kontrol ederek pişirin.

Fırından çıkan bretzelleri tel ızgarada soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra bretzelleri servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun! Bretzel ekmeği yaparken hamuru iyi bir şekilde yoğurmak ve mayalamak önemlidir. Ayrıca, bretzelleri pişirmeden önce soda ve tuz karışımıyla sıvayarak üzerlerine karakteristik parlak ve tuzlu kabuklarını oluşturabilirsiniz.