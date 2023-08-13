Brentford - Tottenham maçı ne zaman? Brentford - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Brentford - Tottenham maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Brentford - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brentford - Tottenham maçı ne zaman?

13 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Brentford- Tottenham maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Brentford- Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Brentford- Tottenham CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Brentford - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brentford - Tottenham maçı ne zaman?

BRENTFORD - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

13 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Brentford- Tottenham karşılaşması saat 16:00'da Londra'da, Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 3 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BRENTFORD - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Brentford- Tottenham karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 3 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. Bein Sports 3 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.