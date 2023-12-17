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Brentford - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brentford - Aston Villa maçı ne zaman?

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Brentford - Aston Villa maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Brentford - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brentford - Aston Villa maçı ne zaman?

17 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Brentford - Aston Villa maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Brentford - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Brentford - Aston Villa CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Brentford- Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brentford- Aston Villa maçı ne zaman?

BRENTFORD - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Arsenal ile Brighton arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, 17 Aralık Pazar günü saat 17:00'de başlayacak. Maçı Bein Sports 3 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, Londra'da, Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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