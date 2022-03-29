Brent petrolün varil fiyatı merak ediliyor. Petrol fiyatlarında bugün düşüş yaşandı. Buna rağmen petrol fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası yaşanan artış nedeniyle geçen yıla kıyasla yüzde 80 artmış durumda. Peki, Brent petrolün varil fiyatı 2022 ne kadar oldu? Brent petrol neden düştü? Brent petrol varil fiyatı neden düştü? İşte Brent petrol fiyatları...

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI NE KADAR?

Brent petrolün varil fiyatı 4,5 dolardan fazla düşerek 115,80 dolara geriledi.

Buna rağmen petrol fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası yaşanan artış nedeniyle geçen yıla kıyasla yüzde 80 artmış durumda.

SPI Varlık Yönetimi Yönetici Ortağı Stephen Innes, yatırımcıların Çin'in "sıfır Covid" politikasının etkilerinden endişelendiğini, bunun petrol fiyatlarında etkili olduğunu söyledi.

Innes, tedarik zincirlerindeki hareketliliğin ve talepteki düşüşün devamını beklediklerini belirterek, "Bu sadece buzdağının görünen ucu olabilir" dedi.

BRENT PETROL NEDEN DÜŞTÜ?

Çin, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana en kapsamlı kısıtmaları bugün Şangay kentinde uygulamaya başladı. Kentin kentinin doğu yakası 1 Nisan'a dek karantinaya girdi, batı yakası ise 1-5 Nisan arası karantinaya girecek. Çin'in Şangay ile ilgili kararı sonrası talebin azalacağına yönelik kaygılar nedeniyle petrol fiyatları düştü.

25 milyon nüfuslu Şangay, önemli bir finans ve imalat merkezi.

Kentte koronavirüs vakaları yaklaşık bir aydır artıyor. Yetkililer ise ekonomik istikrarsızlık yaratabileceği endişesiyle kentte kısıtlamalara gidilmesine uzun süre direnmişti.

İki aşamalı uygulanacak ve dokuz gün sürecek kısıtlamalar süresince şehirde toplu koronavirüs testleri yapılmaya devam edilecek.

Kısıtlamaların iki aşamada uygulanmasının amacı ise şehrin yarısının açık tutularak ekonomik zararın en aza indirilmesinin hedeflenmesi.

Şangay'da dokuz gün boyunca toplu taşıma araçları çalışmayacak, şirketler ve fabrikalar ise faaliyetlerini durduracak ya da çalışanlarının uzaktan çalışmalarını isteyecek.

Şangay'daki Disney Tatil Köyü de geçen hafta Çin'deki "pandemi koşullarını" gerekçe göstererek tesisi kapatacağını açıklamıştı.

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