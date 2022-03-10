Brent petrol neden düştü? Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? Brent petrol varil fiyatı neden düştü? İşte Brent petrol fiyatları!

Brent petrol neden düştü merak ediliyor. Bugün 130,31 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı, saat 21.30 itibarıyla yüzde 15 düşüşle 110,77 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 107,75 dolardan alıcı buldu. Peki, Brent petrol neden düştü? Brent petrol fiyatları! Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? Brent petrol varil fiyatı neden düştü? işte yanıtı...

BRENT PETROL NEDEN DÜŞTÜ?

Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 130 dolara kadar tırmandı. Ancak Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Antalya Diplomasi Forumu marjında yarın Türkiye'de yapacakları görüşme üzerine petrolde yaşanan arz endişeleri hafifledi. Böylece brent petrol uluslararası piyasalarda 110,77 dolara düştü.

Öte yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Antalya Diplomasi Forumu marjında yarın Türkiye'de yapacakları görüşmenin fiyatlardaki hareketlilikte etkili olduğu değerlendiriliyor.

Petrol fiyatlarında, piyasa yatırımcılarının Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile gün içinde geri çekilmeler görülmüştü.

BRENT PETROL VARİL FİYATI NE KADAR?

Bugün 130,31 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı, saat 21.30 itibarıyla yüzde 15 düşüşle 110,77 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 107,75 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının etkili olduğu belirtiliyor.

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