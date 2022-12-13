Brent Petrol anlık kaç dolar oldu?

Brent Petrol fiyatları iniş çıkışını sürdürüyor. Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Yeni haftaya düşüş ile giren Akaryakıt ve petrol fiyatları Brent petrol fiyatlarında etkiledi. Vatandaşlar tarafından Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum ne? Brent Petrol kimin elinde? Petrol fiyatları neden yükseliyor? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

BRENT PETROL KAÇ DOLAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,90 dolardan işlem görüyor. Brent Petrol fiyatları dolar bazından alış fiyatı 18.54 satış fiyatı ise 18.64 olarak piyasalarda işlem görüyor.

BRENT PETROL FİYTLARI NE KADAR?

Dünü 77,90 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 1,36 puan azalarak 18,64 dolar oldu.

BRENT PETROL KİMİN ELİNDE?

Brent, İngiltere ve Norveç'e bitişik Kuzey Denizi'nden çıkarılan petrolken, WTI Ham petrolü ABD'de çıkarılıyor. ABD petrolü ağırlıklı olarak Teksas, Kuzey Dakota ve New Mexico'da yoğunlaşmıştır. ABD, kriter olarak West Texas Intermediate (WTI) kullanıyor.

PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Fiyatları yükselten en önemli etken elbette ki ekonomik faaliyetler yani üretime dayalı günlük tüketimin artması. Bir diğer önemli etken ise OPEC+ üyelerin anlaşmazlığı. Çin, ABD, Avustralya ve Avrupa gibi ticaret merkezlerinde ekonomik faaliyetler artarak devam ediyor.

1 VARİR KAÇ LİRA?

Standart bbl´in hacmi daima 42 U.S. galonudur veya metrik hesap üzerinde 158.987 litredir. 1 Mbbl 1000 bbl, 1 MMbbl ise 1.000.000 bbl´dir. Türkçede ticari anlam dışında kısa olarak 1 bbl´e varil denir, aynı anda yaklaşık 159 litre kastedilir.

AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Dün benzine 2.13 TL, motorin grubuna ise 1.88 TL indirim geldi. Sektör kaynaklarınınm aktardığına göre, benzine 10 Aralık 2022 itibariyle 75 kuruş indirim bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Brent fiyatı 1 yılda yüzde 1.44 yükseldi. Rafineri Marjı 1 yıl öncesi ile benzinde aynı, dizelde ise yüzde 133 arttı.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan "tatlı petrol" sınıfında yer almasını sağlar.