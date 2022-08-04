Uefa Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme heyecanla beklenen müsabakada Breidablik - M. Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Breidablik - M.Başakşehir maçı şifresiz mi? Breidablik - M.Başakşehir maçı hakemi kim? Breidablik - M.Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Breidablik - M.Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Breidablik - M.Başakşehir maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

04-08-2022 BREİDABLİK VS M.BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Breidablik ile M.Başakşehir arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, TRT Spor kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

BREİDABLİK-M.BAŞAKŞEHİR MAÇI TRT SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BREİDABLİK-M.BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN?

Breidablik-M.Başakşehir Maçı, 04 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

BREİDABLİK-M.BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Breidablik-M.Başakşehir Maçı, saat 21:45 başlayacak.

BREİDABLİK-M.BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Breidablik ve M.Başakşehir, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, Kópavogur'da, Kópavogsvöllur Stadyumu'nda oynanacak.