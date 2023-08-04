Son dakika haberine göre, Breaking Bad'in yıldızlarından Mark Margolis, 83 yaşında hayatına gözlerini yumdu. Gelişme sonrası Breaking Bad'de kim öldü? Hector Salamanca (Marc Margolis) öldü mü merak edildi.

Mark Margolis 83 yaşında hayata veda etti. Amerikalı aktör, "Breaking Bad" ve "Better Call Saul" dizilerindeki Hector Salamanca rolüyle akıllara kazınmıştı.

BREAKİNG BAD'DE KİM ÖLDÜ?

Mark Margolis yaşamını yitirdi. Ünlü aktör Breaking Bad, Better Call Saul, Scarface, Ace Ventura: Pet Detective ve Oz gibi yapımlarla tanınıyordu.

26 Kasım 1939 yılında ABD'nin Pensilvanya eyaletinde dünyaya gözlerini açan oyuncu, Breaking Bad ve Better Call Saul'da yer alan yeraltı uyuşturucu halkasının merkezinde bulunan Salamanca suç ailesinin lideri Hector Salamanca'yı canlandırmasıyla tanınıyordu.

Oyunculuk kariyerine 1952'de The Guiding Light dizisi ile başlayan Mark Margolis bugüne dek birçok önemli yapımda kendisine yer buldu.

Margolis'in menajeri Robert Kolker yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"O türünün tek örneğiydi. Onun gibisini bir daha göremeyeceğiz. O değerli bir müvekkil ve ömür boyu sürecek bir dosttu. Onu tanıdığım için şanslıydım."