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Break Dans olimpiyatları CANLI izle! Break Dans olimpiyatları ne zaman saat kaçta, hani kanalda?

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Paris Yaz Olimpiyatları'nda breaks dans yarışması ilk defa yapılıyor. Break Dans olimpiyatları CANLI izle! Break Dans olimpiyatları ne zaman saat kaçta?

Paris 2024 Olimpiyatları içerisinde Break Dans yarışması heyecanı başlıyor. Break Dans yarışmasında kadınlar elemeleri için yarışmacılar karşı karşıya gelecek

BREAK DANS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Paris Olimpiyatlarında break dans yarışmaları 9 Ağustos saat 17.00'de başlıyor. Hollandalı İndia Sardjoe ile Mülteci Sporcular Takımı adına Manizha Talash karşı karşıya geliyor.

16 kadın ve 16 erkek dansçı olimpiyata breaks dans için katılıyor. İlk üçte yar alanlar bronz, gümüş ve altın madalya kazanıyor.

Break Dans Paris 2024 Olimpiyatlari programı/etkinliği, Eurosport 2 kanalından canlı yayınlanacak.

İşte program:

Break Dans olimpiyatları CANLI izle! Break Dans olimpiyatları ne zaman saat kaçta, hani kanalda?

Break Dans olimpiyatları CANLI izle! Break Dans olimpiyatları ne zaman saat kaçta, hani kanalda?

Break Dans olimpiyatları CANLI izle! Break Dans olimpiyatları ne zaman saat kaçta, hani kanalda?

Osman Demir
Osman Demir
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