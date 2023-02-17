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Braunschweig - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Braunschweig - Holstein Kiel maçı şifresiz mi?

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Braunschweig - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Braunschweig - Holstein Kiel maçı şifresiz mi?

Almanya Bundesliga 2 hedefine ulaşmak isteyen Braunschweig - Holstein Kiel bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Braunschweig - Holstein Kiel maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Braunschweig - Holstein Kiel maçı ne zaman?

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Almanya Bundesliga 2 heyecanla beklenen müsabakada Braunschweig - Holstein Kiel karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Braunschweig - Holstein Kiel maçı şifresiz mi? Braunschweig - Holstein Kiel maçı hakemi kim? Braunschweig - Holstein Kiel maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Braunschweig - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Braunschweig - Holstein Kiel maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Braunschweig ile Holstein Kiel arasındaki Almanya Bundesliga 2 maçı, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV, Bein Sports 5 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Tivibu Spor 3, Tivibu 80 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Braunschweig-Holstein Kiel Maçı, 17 Şubat Cuma günü oynanacak.

Braunschweig-Holstein Kiel Maçı, saat 20:30 başlayacak.

Braunschweig ve Holstein Kiel, karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga 2 maçı, Braunschweig'da, Eintracht Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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