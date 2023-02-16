Braga - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Braga - Fiorentina maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi hedefine ulaşmak isteyen Braga - Fiorentina bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Braga - Fiorentina maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Braga - Fiorentina maçı ne zaman?