Üye Girişi
Haberler
Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti
Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden çok konuşulacak karar
Köşeye sıkışan PKK/YPG kurtuluş umudunu İsrail'de buldu
Suriye'de terör örgütünün son çırpınışları! Netanyahu'ya yalvardılar
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Türkiye, elektrik sektörü için Şam'da
Suriye'ye ilk yatırım için harekete geçildi

Braga Casa Pia CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Ligi Braga Casa Pia maçı ne zaman?

Braga Casa Pia CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Ligi Braga Casa Pia maçı ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz Ligi'nde haftanın en önemli maçlarından Braga Casa Pia maçı öncesi Braga Casa Pia maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Braga Casa Pia maçına saatler kaldı. Peki, Braga Casa Pia maçı hangi kanalda? Braga Casa Pia maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Braga Casa Pia maçı hangi kanalda? Braga Casa Pia maçı öncesi Braga Casa Pia maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Portekiz Ligi'nn önemli mücadelelerinden Braga Casa Pia maçı detayları araştırılıyor. Peki, Braga Casa Pia maçını hangi kanal veriyor? İşte Braga Casa Pia maçı yayın bilgisi haberimizde! Braga Casa Pia CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

BRAGA CASA PİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Braga ile Casa Pia arasındaki Portekiz Liga NOS maçı, S Sport Plus kanallarından canlı maç izlenebilecek.

BRAGA CASA PİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Braga-Casa Pia Maçı, 29 Aralık Pazar günü oynanacak.

Braga-Casa Pia Maçı, saat 21:00'de başlayacak.

BRAGA CASA PİA MAÇI KAÇ KAÇ?

Braga Casa Pia maçı henüz başlamadı.

BRAGA CASA PİAMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Tottenham ve Wolverhampton, karşı karşıya geleceği İngiltere Portekiz Ligi maçı, Londra'da, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.

İzlemek için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Türkiye defalarca uyarmıştı! Sınırımızdaki 2 bölge tamamen kuşatıldı
img

Suriye'ye ilk yatırım için harekete geçildi
img

Öcalan'ın 7 maddelik mesajında dikkat çeken Erdoğan ve Bahçeli detayı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım
Azerbaycan, Rusya'ya ilk cezayı kesti
Dev şirketin CEO'suna kaçak değerli maden sorgusu
Milyarlık şirketin ünlü CEO'su sorguya alındı
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü
Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü
Seçime damga vuran olay: Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı
Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti

Son Dakika Haberleri

Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir? Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır? "Beş Hececiler" olarak anılan şair grubunun adındaki "Beş" hangisini ifade eder? Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır? Adını değiştirmeden önceki adı "Neftalí Ricardo Reyes Basoalto" olan hangisidir? Serdar Adalı kaç oy aldı, Hüseyin Yücel kaç oy aldı BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ? Rihanna Üniversitesi, Beyoncé Üniversitesi, Madonna Üniversitesi, The Beatles Üniversitesi var mı? ABD'de hangi adda bir üniversite vardır? Uşak okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Uşak Valiliği)? Antalya okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Antalya Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.