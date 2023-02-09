Portekiz Kupası iddialı takımlarından Braga ve Benfica bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Braga- Benfica maçı heyecanla bekleniyor. Braga-Benfica maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Braga-Benfica maçı hangi kanalda? Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Braga-Benfica maçı nereden izlenir? İşte detaylar…

Benfica maçı hangi kanalda? Braga ile Benfica bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Braga - Benfica maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Braga Benfica maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Braga-Benfica maçı hangi kanalda? Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Braga-Benfica maçı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

BRAGA BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Braga ve Benfica maçı 9 Şubat Perşembe günü saat 23.30'da gerçekleşecek.

BRAGA-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Braga-Benfica Bilyoner TV kanallarından maçı canlı olarak yayınlanacak.

BRAGA VE BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Braga ve Benfica arasında gerçekleşecek Portekiz Kupası maçı, Lisbon Stadyumu'nda oynanacak.