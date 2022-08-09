Bradford City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bradford City - Hull City maçı şifresiz mi?
İngiltere Lig Kupası hedefine ulaşmak isteyen Bradford City - Hull City bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Bradford City - Hull City maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Bradford City - Hull City maçı ne zaman?
İngiltere Lig Kupası heyecanla beklenen müsabakada Bradford City - Hull City karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Bradford City - Hull City maçı şifresiz mi? Bradford City - Hull City maçı hakemi kim? Bradford City - Hull City maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Bradford City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bradford City - Hull City maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Bradford City ile Hull City arasındaki İngiltere Lig Kupası maçı, Bein Sports 3 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Bradford City-Hull City Maçı, 09 Ağustos Salı günü oynanacak.
Bradford City-Hull City Maçı, saat 21:45 başlayacak.
Bradford City ve Hull City, karşı karşıya geleceği İngiltere Lig Kupası maçı, Bradford'da, Valley Parade Stadyumu'nda oynanacak.