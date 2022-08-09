Bradford City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bradford City - Hull City maçı şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası hedefine ulaşmak isteyen Bradford City - Hull City bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Bradford City - Hull City maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Bradford City - Hull City maçı ne zaman?